İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt
İsrail'in 10 haftadır bombaladığı Gazze'de yaklaşık 20 bin Filistinli hayatını kaybederken 50 binden fazla kişi de yaralandı. İsrailli yetkililer, sivil kayıplar için "Hamas'ı yok etmenin maliyeti bu" yorumunu yaparken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'de yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtti. Bu çağrıya Hamas'tan ise, "saldırılar sürerken her türlü müzakereyi reddediyoruz" yanıtı geldi.
İsrail ordusu Gazze içinde ilerleyişini sürdürüyor.
İsrail askerleri son olarak El-Ehli Hastanesi'ne girdi. Baskın sonrası hastanenin hizmet dışı kaldığı açıklandı. El-Ehli, Gazze'nin kuzeyinde hasta kabul eden son sağlık tesisiydi.