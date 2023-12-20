İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt

İsrail'in 10 haftadır bombaladığı Gazze'de yaklaşık 20 bin Filistinli hayatını kaybederken 50 binden fazla kişi de yaralandı. İsrailli yetkililer, sivil kayıplar için "Hamas'ı yok etmenin maliyeti bu" yorumunu yaparken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'de yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtti. Bu çağrıya Hamas'tan ise, "saldırılar sürerken her türlü müzakereyi reddediyoruz" yanıtı geldi.

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 1

İsrail ordusu Gazze içinde ilerleyişini sürdürüyor.  

İsrail askerleri son olarak El-Ehli Hastanesi'ne girdi. Baskın sonrası hastanenin hizmet dışı kaldığı açıklandı. El-Ehli, Gazze'nin kuzeyinde hasta kabul eden son sağlık tesisiydi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 2

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında ölenlerin sayısının 100'ü geçtiğini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de yaklaşık 20 bin kişi öldü. 50 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 3

Bu arada İsrail'den sivil ölümlerin önceden hesaplandığı açıklaması geldi. İki İsrailli yetkili, ordunun bir saldırı öncesi sivil kayıpları önceden hesapladığını söyledi.

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 4

Bombardımanın Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine katkısı ile ölümlerin büyüklüğünün kıyaslandığı ve saldırının buna göre yapıldığı belirtilirken, İsrailli yetkililer sivil kayıplar için "Haması yok etmenin maliyeti bu" yorumunu yaptı.

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 5

İSRAİL'DEN GAZZE'DE ATEŞKES SİNYALİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan ise ateşkes sinyali geldi. 

Herzog, rehinelerin kurtarılması için "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" diye konuştu.

Bu çağrıya Hamas'tan ise, "saldırılar sürerken her türlü müzakereyi reddediyoruz" yanıtı geldi. 

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 6

İSRAİLLİ MUHALEFET LİDERİ LAPİD'DEN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HALA MÜMKÜN" MESAJI

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, 7 Ekim saldırılarıyla başlayan sürecin Filistin Devleti'nin kurulmasını önemli ölçüde geciktireceğini belirtti.

"İki devletli çözüm fikrinin öldüğünü düşünmediğini" vurgulayan Lapid, ancak İsrail halkının güvenliğinden emin olunana kadar söz konusu fikrin hayata geçirilemeyeceğinin altını çizdi.

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 7

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDE GAZZE OYLAMASI BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama bir kez daha ertelendi.

HABERE GİT

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 8

"GAZZE'DEKİ ÖLÜM VE YIKIM DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BOYUTLARDA"

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki ölüm ve yıkımın daha önce görülmemiş boyutlarda olduğunu bildirdi.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze Şeridi'ne insani yardımların çok zor koşullarda ulaştırıldığını, yerinden edilme ve süren çatışmalar nedeniyle insani yardım sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini ifade etti.

İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 9
İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 10
İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 11
İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 12
İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 13
İsrail'in "insani ara" çağrısına Hamas'tan yanıt - 14
DAHA FAZLA GÖSTER