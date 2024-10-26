İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler

İsrail ordusunun İran'a gerçekleştirdiği ve iki askerin hayatını kaybettiği saldırıya çok sayıda ülkeden tepki geldi. Saldırıyla “İran'ın egemenliğinin ihlal edildiği ve İsrail'in bölgede gerilimi giderek arttırdığı” vurgulandı.

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 1

SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKENİN EGEMENLİĞİ İLAN EDİLDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı.

İran'a yönelik saldırıların "ülkenin egemenliği ile uluslararası hukuk ve normların ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, bölgede artmaya devam eden gerilimi, bölge ülkelerinin ve halklarının güvenliği ile istikrarını tehdit eden çatışmanın genişlemesini reddetme konusundaki kararlı tutumunu sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca tüm taraflara "en üst düzeyde itidal gösterme ve tırmanışı azaltma" çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede askeri çatışmaların devam etmesinin olumsuz sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 2

KATAR: BÖLGEDE İSTİKRARI BOZACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırının "İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Artan gerilimin yol açabileceği ciddi sonuçlar konusunda derin endişe duyulduğu, ifade edilen açıklamada, tüm taraflara "itidal göstermeleri, anlaşmazlıkları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeleri ve bölgede güvenlik ile istikrarı bozabilecek her türlü adımdan kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

Özellikle Gazze ve Lübnan halkının acılarına son verilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde çabaların yoğunlaştırılması istendi.

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 3

IRAK: ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Alawadi ise İsrail'in eylemleri karşısında "uluslararası toplumun sessizliğini" kınadı.

Alawadi, "İşgalci Siyonist varlık, İran hedefleri de dahil olmak üzere cezasız kalan saldırılarıyla bölgedeki çatışmayı derinleştirerek saldırgan politikalarını sürdürüyor" dedi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Irak'ın "Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısı yapan kararlı duruşunu ve bölgede istikrarı desteklemek için kapsamlı bölgesel ve uluslararası çabaları yinelediği" belirtildi.

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 4

HAMAS: İSRAİL'İ TAMAMEN SORUMLU TUTUYORUZ

Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik "Siyonist saldırganlığın" kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bunu İran egemenliğinin açık bir ihlali ve bölgenin ve halkların güveliğini hedef alan bir tırmanış olarak değerlendiriyoruz.

Bu nedenle işgalciyi (İsrail'i), ABD tarafından desteklenen bu saldırganlığın sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 5

PAKİSTAN: BÖLGESEL BARIŞI BALTALADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarının "BM Şartı ve uluslararası hukukun ağır bir ihlali" olduğunu belirtildi.

Saldırıların "bölgesel barış ve istikrara giden yolu baltaladığı ve ayrıca halihazırda istikrarsız bir bölgede tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı belirtildi.

İsrail'in bölgedeki çatışmanın artmasından ve genişlemesinden tamamen sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 6

İNGİLTERE: İRAN YANIT VERMEMELİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise İran'ın İsrail'in saldırılarına yanıt vermemesi gerektiğini belirterek tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğini ifade etti.

Starmer, "İsrail'in İran saldırganlığına karşı kendini savunma hakkına sahip olduğu konusunda net bir fikrim var. Bölgesel tırmanışı daha da önlememiz ve tüm tarafları itidal göstermeye çağırmamız gerektiği konusunda da aynı derecede net bir fikrim var. İran yanıt vermemeli" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler - 7

MISIR: CİDDİ ENDİŞE EDİYORUZ

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasından ciddi endişe duyulduğu ifade edildi.

Bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tüm eylemlerin kınandığı vurgulandı.

DAHA FAZLA GÖSTER