İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler
İsrail ordusunun İran'a gerçekleştirdiği ve iki askerin hayatını kaybettiği saldırıya çok sayıda ülkeden tepki geldi. Saldırıyla “İran'ın egemenliğinin ihlal edildiği ve İsrail'in bölgede gerilimi giderek arttırdığı” vurgulandı.
SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKENİN EGEMENLİĞİ İLAN EDİLDİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı.
İran'a yönelik saldırıların "ülkenin egemenliği ile uluslararası hukuk ve normların ihlali" olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Suudi Arabistan, bölgede artmaya devam eden gerilimi, bölge ülkelerinin ve halklarının güvenliği ile istikrarını tehdit eden çatışmanın genişlemesini reddetme konusundaki kararlı tutumunu sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca tüm taraflara "en üst düzeyde itidal gösterme ve tırmanışı azaltma" çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede askeri çatışmaların devam etmesinin olumsuz sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.