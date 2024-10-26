İsrail'in İran saldırısına dünyadan tepkiler

HAMAS: İSRAİL'İ TAMAMEN SORUMLU TUTUYORUZ

Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik "Siyonist saldırganlığın" kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bunu İran egemenliğinin açık bir ihlali ve bölgenin ve halkların güveliğini hedef alan bir tırmanış olarak değerlendiriyoruz.

Bu nedenle işgalciyi (İsrail'i), ABD tarafından desteklenen bu saldırganlığın sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.