İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Patlamanın meydana geldiği alan güvenlik çemberine alınırken bölgeye asker konuşlandırıldı.

Polis Sözcüsü Jakob Hansen bölgede incelemenin devam ettiğini ifade ederek, “Patlamaların büyükelçilik ile bağlantılı olup olmadığını söylemek için çok erken.” dedi.