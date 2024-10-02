İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama
İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında çifte patlama meydana geldi. Patlamalar sonucunda yaralanan olmadığı aktarıldı. Kopenhag’daki büyükelçiliğin yakınında bulunan bir Yahudi okulunda bugün eğitime ara verildi.
ART ARDA İKİ PATLAMA
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldi.
Olayda yaralanan olmadığını açıklayan Kopenhag polisi, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.