İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında çifte patlama meydana geldi. Patlamalar sonucunda yaralanan olmadığı aktarıldı. Kopenhag’daki büyükelçiliğin yakınında bulunan bir Yahudi okulunda bugün eğitime ara verildi.

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama - 1

ART ARDA İKİ PATLAMA

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldi.

Olayda yaralanan olmadığını açıklayan Kopenhag polisi, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama - 2

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Patlamanın meydana geldiği alan güvenlik çemberine alınırken bölgeye asker konuşlandırıldı.

Polis Sözcüsü Jakob Hansen bölgede incelemenin devam ettiğini ifade ederek, “Patlamaların büyükelçilik ile bağlantılı olup olmadığını söylemek için çok erken.” dedi.

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama - 3

İsrail Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, patlamanın şok edici olduğu ancak Danimarka polisine soruşturmada güven duyulduğu kaydedildi.

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama - 4

YAHUDİ OKULLARINDA EĞİTİME ARA

İran’ın İsrail’e dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısının arkasından gelmesi dikkat çeken patlama sonrasında, Kopenhag’daki büyükelçiliğin yakınında bulunan bir Yahudi okulunda bugün eğitime ara verildi.

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama - 5
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