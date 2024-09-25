İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı
Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Hizbullah'ın ilk kez Tel Aviv'e füzeyle saldırdığını duyurdu. Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın üssünü hedef aldığını açıkladı. Füzenin düşürüldüğü bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu, Suriye'den gönderilen bir insansız hava aracının da Celile denizi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırıları sürerken Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.
Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu.