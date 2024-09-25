İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Hizbullah'ın ilk kez Tel Aviv'e füzeyle saldırdığını duyurdu. Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın üssünü hedef aldığını açıkladı. Füzenin düşürüldüğü bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu, Suriye'den gönderilen bir insansız hava aracının da Celile denizi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı - 1

İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırıları sürerken Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı - 2

CELİLE DENİZİ ÜZERİNDE DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçtiği tespit edilen karadan karaya tek bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması üzerine İsrail'in ekonomik başkenti Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi.

Herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi ve ordu, İsrail'in merkezi için sivil savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Uyarı sirenleri Netanya şehri de dâhil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde de çaldı.

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının Celile Denizi'nin güneyinde savaş uçakları tarafından durdurulduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı - 3

İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresini hedef aldı.

Ayrıca Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutlara saldırılar düzenledi.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgeleri de hedef alındı.

Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı - 4

SAVAŞ UÇAKLARI BEYRUT SEMALARINDA

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesine saldırılar gerçekleştirildi.

Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, Nabatiye bölgesindeki Aba ve Habbuş ile Sidon bölgesindeki Kevseriyyetu es-Siyad da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki diğer kasabalara da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında iki kez ses duvarını aştı.

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Hizbullah, Mossad'ın Tel Aviv'deki üssüne füze fırlattı - 5

LÜBNAN'DA 569 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu bugn yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa bölgesine kapsamlı saldırılar başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 569 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

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