İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25
Lübnan'a beş gündür havadan bombalayan İsrail, bugün güneydeki sınır kasabası Şebaa'da bir evi hedef aldı. Saldırıda aynı aileden dördü çocuk, dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün geceden bu yana süren saldırılarda 25 kişinin öldüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Suriye sınırına ikinci saldırısında beş Suriyeli asker öldü. Hizbullah ise İsrail'in Tiberya kenti ve Kiryat Ata yerleşimine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.
İsrail savaş uçakları, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ı bombalıyor.
Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Lübnan'da, bugün güneydeki sınır kasabası Şebaa'daki bir ev hedef alındı.
Saldırıda aynı aileden dokuz kişinin öldüğü, dördünün çocuk olduğu açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün geceden bu yana süren saldırılarda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.