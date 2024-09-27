İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25

Lübnan'a beş gündür havadan bombalayan İsrail, bugün güneydeki sınır kasabası Şebaa'da bir evi hedef aldı. Saldırıda aynı aileden dördü çocuk, dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün geceden bu yana süren saldırılarda 25 kişinin öldüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Suriye sınırına ikinci saldırısında beş Suriyeli asker öldü. Hizbullah ise İsrail'in Tiberya kenti ve Kiryat Ata yerleşimine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25 - 1

İsrail savaş uçakları, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ı bombalıyor.

Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Lübnan'da, bugün güneydeki sınır kasabası Şebaa'daki bir ev hedef alındı.

Saldırıda aynı aileden dokuz kişinin öldüğü, dördünün çocuk olduğu açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün geceden bu yana süren saldırılarda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25 - 2

Ayrıca Suriye-Lübnan sınırına ikinci kez saldırı düzenledi. 

İsrail saldırısında beş Suriyeli askerin öldüğü duyuruldu.

Ordu dün de Suriye'den Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatını durdurmak için Lübnan-Suriye sınırındaki altyapıyı vurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25 - 3

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gönderilen dört insansız hava aracına Ras Nakura açıklarında müdahale edildiğini belirtti.

Lübnan'dan 10 füzenin fırlatıldığının tespit edildiği açıklanırken, bazılarına müdahale edildiği, bazılarının ise açık alana düştüğü ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bir kişinin şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığı ve Nahariye'de tedavi altına alındığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25 - 4

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Ata yerleşimine çok sayıda saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Kiryat Ata yerleşiminin, ilk kez kullanılan "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinin de çok sayıda füzeyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25 - 5

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde halk, İsrail'i protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı.

New York'ta, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 25 - 6
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