İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Dördü çocuk dokuz kişi öldü

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gönderilen dört insansız hava aracına Ras Nakura açıklarında müdahale edildiğini belirtti.

Lübnan'dan 10 füzenin fırlatıldığının tespit edildiği açıklanırken, bazılarına müdahale edildiği, bazılarının ise açık alana düştüğü ifade edildi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bir kişinin şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığı ve Nahariye'de tedavi altına alındığı aktarıldı.