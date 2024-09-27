İsrail'in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Dördü çocuk dokuz kişi öldü
Lübnan'a beş gündür havadan bombalayan İsrail, bugün güneydeki sınır kasabası Şebaa'da bir evi hedef aldı. Saldırıda aynı aileden dördü çocuk, dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail savaş uçakları Suriye sınırına ikinci saldırısında ise beş Suriyeli asker öldü. Öte yandan Hizbullah, İsrail'in Tiberya kenti ve Kiryat Ata yerleşimine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.
İsrail savaş uçakları, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ı bombalıyor.
Son 24 saatteki saldırılarda 100'e yakın kişinin öldüğü Lübnan'da, bugün güneydeki sınır kasabası Şebaa'daki bir ev hedef alındı.
Saldırıda aynı aileden dokuz kişinin öldüğü, dördünün çocuk olduğu açıklandı.