İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeydoğusunda üç kişi öldü
Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Beyrut'un kuzeydoğusundaki bir köyü hedef aldı. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az üç kişinin öldüğü açıklandı. Öte yandan Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv'deki üssünü füzeyle hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusunun Lübnan'a hava bombardımanı sürerken Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.
Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu.