İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Beyrut'un kuzeyindeki bir köyü hedef aldı. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda 10 kişinin öldüğü açıklandı. Öte yandan Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv'deki üssünü füzeyle hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 1

İsrail ordusunun Lübnan'a havadan bombardımanı sürerken, Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu. 

Hizbullah, Mossad'ı, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçluyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 2

CELİLE DENİZİ ÜZERİNDE DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçtiği tespit edilen karadan karaya tek bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması üzerine İsrail'in ekonomik başkenti Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi.

Herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi ve ordu, İsrail'in merkezi için sivil savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Uyarı sirenleri Netanya şehri de dâhil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde de çaldı.

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının Celile Denizi'nin güneyinde savaş uçakları tarafından durdurulduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 3

İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresini hedef aldı.

Ayrıca Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutlara saldırılar düzenledi.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgeleri de hedef alındı.

Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 4

SAVAŞ UÇAKLARI BEYRUT SEMALARINDA

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesine saldırılar gerçekleştirildi.

Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, Nabatiye bölgesindeki Aba ve Habbuş ile Sidon bölgesindeki Kevseriyyetu es-Siyad da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki diğer kasabalara da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında iki kez ses duvarını aştı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 5

HRİSTİYAN YOĞUNLUKLU BÖLGEYİ VURDU

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa bölgesine kapsamlı saldırılar başlattığını duyurdu.

Ordu, 100'den fazla Hizbullah mevzisinin hedef alındığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise başkent Beyrut’un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesine İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bakanlık, Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeye saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 6

569 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 569 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 10 kişi öldü - 7
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