İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü

HİZBULLAH TEL AVİV'E FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçtiği tespit edilen karadan karaya tek bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması üzerine İsrail'in ekonomik başkenti Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi.

Herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi ve ordu, İsrail'in merkezi için sivil savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Uyarı sirenleri Netanya şehri de dâhil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde de çaldı.

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının Celile Denizi'nin güneyinde savaş uçakları tarafından durdurulduğunu aktardı.



NAHARİYE'DE 1'İ AĞIR 2 KİŞİ FÜZE SALDIRISINDA YARALANDI



Lübnan'dan atılan roketler İsrail'in kuzeyinde bir eve isabet etti ve saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Nahariye bölgesine roketler atılması nedeniyle sirenler çaldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roketlerden birinin Nahariye yakınlarındaki Kibbutz Sa'ar yerleşim bölgesine isabet ettiğini bildirdi. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.