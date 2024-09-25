İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü
Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Beyrut'un kuzeyindeki bir köyü hedef aldı. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda 72 kişinin öldüğü açıklandı. Öte yandan Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv'deki üssünü füzeyle hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu, iki yedek tugayını, Lübnan sınırına göreve çağırdı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.
İsrail ordusunun Lübnan'a havadan bombardımanı sürerken, Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.
Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu.
Hizbullah, Mossad'ı, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçluyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, son 3 günde Lübnan'da 2 binden fazla Hizbullah hedefini vurduklarını açıkladı.