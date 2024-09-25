İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Beyrut'un kuzeyindeki bir köyü hedef aldı. Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda 72 kişinin öldüğü açıklandı. Öte yandan Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı Mossad'ın Tel Aviv'deki üssünü füzeyle hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu, iki yedek tugayını, Lübnan sınırına göreve çağırdı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 1

İsrail ordusunun Lübnan'a havadan bombardımanı sürerken, Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu. 

Hizbullah, Mossad'ı, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, son 3 günde Lübnan'da 2 binden fazla Hizbullah hedefini vurduklarını açıkladı. 

HABERİN VİDEOSUNA GİT

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 2

"KARA SALDIRISINA HAZIRLANIYORUZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.

Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

Lübnan’daki Hizbullah’ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah’ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti.

Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a "darbe vurmaya devam etmek için" hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 3

HİZBULLAH TEL AVİV'E FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçtiği tespit edilen karadan karaya tek bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması üzerine İsrail'in ekonomik başkenti Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi.

Herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi ve ordu, İsrail'in merkezi için sivil savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Uyarı sirenleri Netanya şehri de dâhil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde de çaldı.

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının Celile Denizi'nin güneyinde savaş uçakları tarafından durdurulduğunu aktardı.

NAHARİYE'DE 1'İ AĞIR 2 KİŞİ FÜZE SALDIRISINDA YARALANDI

Lübnan'dan atılan roketler İsrail'in kuzeyinde bir eve isabet etti ve saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Nahariye bölgesine roketler atılması nedeniyle sirenler çaldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roketlerden birinin Nahariye yakınlarındaki Kibbutz Sa'ar yerleşim bölgesine isabet ettiğini bildirdi. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 4

İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresini hedef aldı.

Ayrıca Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutlara saldırılar düzenledi.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgeleri de hedef alındı.

Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 5

SAVAŞ UÇAKLARI BEYRUT SEMALARINDA

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesine saldırılar gerçekleştirildi.

Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, Nabatiye bölgesindeki Aba ve Habbuş ile Sidon bölgesindeki Kevseriyyetu es-Siyad da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki diğer kasabalara da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında iki kez ses duvarını aştı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 6

HRİSTİYAN YOĞUNLUKLU BÖLGEYİ VURDU

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa bölgesine kapsamlı saldırılar başlattığını duyurdu.

Ordu, 100'den fazla Hizbullah mevzisinin hedef alındığını bildirdi.

Ordunun kuzey komutanlığı, "Yeni bir aşamaya geçtik, manevra ve eyleme tamamen hazırlıklı olmalıyız" açıklamasını yaptı. 

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise başkent Beyrut’un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesine İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bakanlık, Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeye saldırıda 72 kişinin öldüğünü, 223 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 7

"MANEVRA VE EYLEME HAZIR OLMALIYIZ"

İsrail ordusunun kuzey komutanlığı başkanı Ori Gordin, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in harekâtında yeni bir aşamaya girdiğini ve “manevra ve eylem” için hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Askeri açıklamaya göre İsrail'in kuzey sınırındaki bir tugay tatbikatını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Gordin, şunları söyledi: 

“Operasyon, Hizbullah'ın ateş gücü kabiliyetlerine odaklanarak, örgütün komutanlarına ve operatörlerine çok önemli bir darbe vurarak başladı. Bu durum karşısında güvenlik durumunu değiştirmemiz ve manevralar ve eylemler için tamamen hazırlıklı olmamız gerekiyor.”

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 8

KUZEYE YEDEK TUGAYLAR ÇAĞRILDI

Lübnan'ın çeşitli bölgelerine üç gündür hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, operasyonel faaliyetler yürütmek üzere kuzey sınırına iki yedek tugay daha çağırdığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, “Bu, Hizbullah terör örgütüne karşı mücadelenin sürdürülmesini, İsrail Devleti'nin savunulmasını ve kuzey İsrail sakinlerinin evlerine dönmelerini sağlayacak koşulların yaratılmasını sağlayacaktır” denildi.

Ayrı bir açıklamada, Hizbullah'ın istihbarat birimine ait 60 hedefin vurulduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 9

ON BİNLERCE KİŞİ ZORUNLU GÖÇE MARUZ KALDI

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 569 kişinin öldüğünü, bin 835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü,  bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'da en az 90 bin 530 yeni kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Bunlardan 40 bininin 283 sığınakta olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: Beyrut'un kuzeyinde 72 kişi öldü - 10
DAHA FAZLA GÖSTER