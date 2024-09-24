İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu

KARA SAVAŞI İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR

Ancak Hizbullah'a son zamanlarda verilen zarar ne kadar büyükse, İsrail'in kısa vadeli bir başarısı da o kadar imkansız görünüyor.

Askeri analistlere göre yorgun ve bölünmüş bir İsrail ordusu ile deneyimli ve öfkeli bir Hizbullah arasında Güney Lübnan'da tam ölçekli bir kara savaşı muhtemelen İsrail için felaket olur.