İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu

İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmalar son ayların en şiddetli seviyesine yükselmiş durumda. İsrail'in gerilimin daha da artmasına engel olmak için önleyici bir saldırı başlattığı ve bunun sonucunda Hizbullah'ı kendi şartlarına ikna etmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Uzmanlar, bunun son derece riskli ve muhtemelen hatalı bir oyun olduğunu söylüyor. Askeri analistlere göre yorgun ve bölünmüş bir İsrail ordusu ile deneyimli ve öfkeli bir Hizbullah arasında Güney Lübnan'da çıkacak tam ölçekli bir kara savaşı İsrail için felaket olabilir.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 1

"GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN TIRMANDIRMA"

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah yaklaşık bir yıldır artan gerilimin ışığında karşılıklı misilleme döngüsüne girmiş durumda.

Ancak geçtiğimiz hafta İsrail, bazı raporlara göre, "gerilimi azaltmak için tırmandırmayı" amaçladıklarını iddia ederek, İran destekli gruba yönelik saldırılarını büyük ölçüde artırmaya karar verdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 2

İSRAİL ASLINDA SAVAŞ İSTEMİYOR

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Lübnan sınırında yükselen gerilimin temel amacı; Hizbullah'ı diplomatik bir çözüme ya da İsrail'in işine gelecek bir anlaşmaya ikna etmek.

Uzmanlar, bunun son derece riskli ve muhtemelen hatalı bir oyun olduğunu söylüyor.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 3

KARA SAVAŞI İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR

Ancak Hizbullah'a son zamanlarda verilen zarar ne kadar büyükse, İsrail'in kısa vadeli bir başarısı da o kadar imkansız görünüyor.

Askeri analistlere göre yorgun ve bölünmüş bir İsrail ordusu ile deneyimli ve öfkeli bir Hizbullah arasında Güney Lübnan'da tam ölçekli bir kara savaşı muhtemelen İsrail için felaket olur.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 4

Analistlere göre Hizbullah'ın iyi olduğu ve yanıt vermeye hazır olduğu şey tam olarak budur. Ancak İsrail'in şimdilik böyle bir niyeti yok gibi görünüyor.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 5

TEKNOLOJİK UÇURUM

Geçtiğimiz hafta yaşanan siber saldırılar, Hizbullah ve İsrail arasındaki teknolojik farklılıkları ortaya koydu.

Hizbullah mensupları, İsrail casus yazılımlarından ve gözetiminden kaçınmak için yirmi yıl önceki teknolojiye başvurmak zorunda.

İsrail ise çağrı cihazlarına yüzlerce Hizbullah üyesini yaralayan, aynı zamanda çocukları öldüren ve binlercesini yaralayan patlayıcılar yerleştirerek beklenmedik bir saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 6

İSRAİL'İN TEHLİKELİ OYUNU

İsrail ordusu Lübnan'ı bombalamaya devam ederken ve niyetinin topyekün bir savaş olmadığını öne sürerken akıllarda tek bir soru var: "Gerilimi azaltmak" bunun neresinde?

İsrail'in amacı muhtemelen Hizbullah'a çok hasar gördüğünü hissettirmek ve Lübnanlı sivillere daha fazla zarar gelmesinden endişe etmelerini sağlamak.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 7

DEĞİŞEN SAVAŞ HEDEFLERİ

Saldırılardan sonra İsrail'de düzenlenen kabine toplantısında, savaşın hedefleri kuzeyde tahliye edilenlerin evlerine geri dönmesini içerecek şekilde değiştirildi.

Askeri kaynaklara göre İsrail, Hizbullah'ı "ya müzakere ve uzlaşı ya da topyekün savaş" şeklinde iki seçeneğe doğru itiyor.

İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu - 8

TALEPLER KABUL EDİLECEK Mİ?

Bunun sonucunda da Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeyi kabul etmeleri ve İsraillilerin ülkelerinin kuzeyindeki evlerine dönmelerine izin vermeleri hedefleniyor.

CNN'in haberine göre ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın geçen hafta binlerce kişiyi yaralayan saldırılardan sonra İsrail taleplerini kabul etmesi imkansız görülüyor.

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