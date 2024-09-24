İsrail'in Lübnan sınırındaki tehlikeli oyunu
İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmalar son ayların en şiddetli seviyesine yükselmiş durumda. İsrail'in gerilimin daha da artmasına engel olmak için önleyici bir saldırı başlattığı ve bunun sonucunda Hizbullah'ı kendi şartlarına ikna etmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Uzmanlar, bunun son derece riskli ve muhtemelen hatalı bir oyun olduğunu söylüyor. Askeri analistlere göre yorgun ve bölünmüş bir İsrail ordusu ile deneyimli ve öfkeli bir Hizbullah arasında Güney Lübnan'da çıkacak tam ölçekli bir kara savaşı İsrail için felaket olabilir.
"GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN TIRMANDIRMA"
İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah yaklaşık bir yıldır artan gerilimin ışığında karşılıklı misilleme döngüsüne girmiş durumda.
Ancak geçtiğimiz hafta İsrail, bazı raporlara göre, "gerilimi azaltmak için tırmandırmayı" amaçladıklarını iddia ederek, İran destekli gruba yönelik saldırılarını büyük ölçüde artırmaya karar verdi.