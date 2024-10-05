İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor

HASTANE KAMPÜSÜNE TOP MERMİSİ

El Kassam Tugayları da İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında iki üyesinin öldüğünü doğruladı. Ancak Hamas, bu kişilerin isimlerini Muhammed Hüseyin Al-Louise ve Saeed Attallah Ali olarak açıkladı.

Reuters bugün Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir liman kenti olan Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına saldırı düzenlendiğini aktarmıştı.

İsrail saldırısında bir Hamas yetkilisi, eşi ve iki çocuğunun öldüğü açıklanmıştı. Hamas'a bağlı medya da saldırıda grubun silahlı kanadının bir liderinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından dört top mermisi atıldığı, saldırıda dokuz sağlık personelinin yaralandıığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü İsrail saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını saçıkladı.