İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor

Lübnan ve Gazze Şeridi'ne bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu, El Kassam Tugayları'nın iki üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresine yönelik İsrail saldırısında ise dokuz sağlık personeli yaralandığı. Öte yandan kuzeydeki Batı Celile bölgesinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklayan İsrail, Hayfa kentine de bir roketin isabet ettiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 1

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklayan İsrail, Hayfa kentine ise bir roketin isabet ettiğini duyurdu.

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada,  İsrail'in kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında, Lübnan sınırından yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ramat David hava üssüne Fadi-1 roketleri fırlattığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyinde, sınıra yakın bir bölgede bir İsrail tankının füzeyle vurulduğu belirtildi.

Lübnanlı örgüt ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Sakhnin kenti yakınlarındaki askeri sanayi şirketini roket atışıyla hedef aldığını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 2

HAVA KUVVETLERİ DÜŞÜRDÜ

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında yer alan Adamit yerleşim yeri yakınında hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Hayfa Körfezi ve Kermel bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan topraklarından iki roketin ateşlendiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, roketlerden birinin hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.

İsrail'de halkın moralinin yüksek tutulması ve güvenlik gerekçeleriyle saldırılardaki can kaybı ve maddi hasara ilişkin medyada bilgi paylaşımını sansürleyen sıkı askeri tedbirler uygulanıyor. 

İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 3

İKİ KASSAM ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'da faaliyet gösteren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın iki üyesini öldürdülerini duyurdu.

Ordu, grubun Lübnan'daki idari yetkilisi olarak görev yaptığını belirttiği Muhammed Hüseyin Ali el Mahmud'un İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın Lübnan'daki askeri kanadının bir üyesi olan Said Alaa Naif Ali'nin de dün gece düzenlenen bir İsrail operasyonunda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 4

HASTANE KAMPÜSÜNE TOP MERMİSİ

El Kassam Tugayları da İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında iki üyesinin öldüğünü doğruladı. Ancak Hamas, bu kişilerin isimlerini Muhammed Hüseyin Al-Louise ve Saeed Attallah Ali olarak açıkladı.

Reuters bugün Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir liman kenti olan Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına saldırı düzenlendiğini aktarmıştı.

İsrail saldırısında bir Hamas yetkilisi, eşi ve iki çocuğunun öldüğü açıklanmıştı. Hamas'a bağlı medya da saldırıda grubun silahlı kanadının bir liderinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından dört top mermisi atıldığı, saldırıda dokuz sağlık personelinin yaralandıığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü İsrail saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını saçıkladı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 5

GAZZE ŞERİDİ ATEŞ ALTINDA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda ise iki çocuğun hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesinde bir apartmanı bombaladı.

Saldırıda apartmanın büyük kısmı yıkılırken civardaki evler de zarar gördü.

İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor - 6
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