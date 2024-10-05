İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında son durum: Hizbullah roketlerle karşılık veriyor
Lübnan ve Gazze Şeridi'ne bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu, El Kassam Tugayları'nın iki üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresine yönelik İsrail saldırısında ise dokuz sağlık personeli yaralandığı. Öte yandan kuzeydeki Batı Celile bölgesinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklayan İsrail, Hayfa kentine de bir roketin isabet ettiğini duyurdu.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.
İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklayan İsrail, Hayfa kentine ise bir roketin isabet ettiğini duyurdu.
Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında, Lübnan sınırından yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ramat David hava üssüne Fadi-1 roketleri fırlattığını açıkladı.
Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyinde, sınıra yakın bir bölgede bir İsrail tankının füzeyle vurulduğu belirtildi.
Lübnanlı örgüt ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Sakhnin kenti yakınlarındaki askeri sanayi şirketini roket atışıyla hedef aldığını bildirdi.