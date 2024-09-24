İsrail'in Lübnan'a açtığı savaş Gazze'deki durumu nasıl etkileyecek?
Hedefine Lübnan'ı oturtan İsrail, cihaz patlamalarının yankısı sürerken düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarıyla 500'e yakın kişiyi öldürdü. Lübnan'daki durumun Gazze'yi nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti. Gazze'deki rehinelerin aileleri, İsrail'in Lübnan'a açtığı savaşla Netanyahu hükümetinin rehineleri gözden çıkardığını düşünüyor.
İsrail gazetesi Haaretz, çıkmaza giren rehine anlaşmasıyla ilgili güncel durumu aktardı.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, yaptığı açıklamada, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.