İsrail'in Lübnan'a açtığı savaş Gazze'deki durumu nasıl etkileyecek?

LAİKLER VE DİNDARLAR KARŞI KARŞIYA

Savaş aynı zamanda laik ve dindar İsrailliler arasındaki bölünmeleri de şiddetlendirdi; bunun başlıca nedeni ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınmaktan muaf tutulmaları ve bu durumun pek çok kişiyi rahatsız etmesi.



7 Ekim'den bu yana 700'den fazla güvenlik gücü mensubunun öldürülmesi, on binlerce yedek askerin seferber edilmesi ve Lübnan'la olan kuzey sınırında büyük bir operasyon ihtimali, meseleyi her zamankinden daha tartışmalı hale getirdi.