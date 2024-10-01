İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi?

İsrail askerinin Lübnan'a başlattığı "Kuzey Okları" operasyonu dünyanın dikkatini bir kez daha Ortadoğu'ya çevirdi. Çok sayıda ülke, İsrali'in kara saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Tepkiler çoğunlukla "gerilimin azaltılması" çağrısı düzeyinde kalırken Batı'dan İsrail işgaline karşı net bir tutum gelmedi.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi? - 1

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik günlerdir beklenen kara operasyonu başladı. "Kuzey Okları" adı verilen operasyonun, Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı saldırılar içerdiği öne sürülürken, ABD'ye harekat hakkında bilgi verildi.

İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini derhal terk etmesini istedi.

Öte yandan Hizbullah, Metula'da İsrail askerlerine, Tel Aviv'deki askeri mevzilere ve Mossad karargahına saldırılar düzenledi.

Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. 

İsrail askerinin Lübnan'a girmesine ilişkin çok sayıda ülke açıklama yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi? - 2

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısını "işgal girişimi" olarak nitelendirerek, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya, İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetlerinden ve Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik saldırıdan derin endişe duyduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi? - 3

İtalya hükümeti, G7 dönem başkanı olarak Ortadoğu'daki çatışmaların azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile telefonda görüştüğü, ateşkes ve krize diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabalarını teyit ettiği aktarıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel, "İsrail'in Lübnan'daki kara saldırısı derhal durmalı" dedi. 

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi? - 4

İsviçre, Lübnan'da güvenliğin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek çatışan taraflar arasında diyalog ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, tüm tarafları derhal gerilimi azaltmaya çağırdı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan (IFRC) Cristhian Cortez, Lübnan'daki durumun insani bir krize dönüştüğünü söyledi.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi? - 5
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