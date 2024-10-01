İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi?

İtalya hükümeti, G7 dönem başkanı olarak Ortadoğu'daki çatışmaların azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile telefonda görüştüğü, ateşkes ve krize diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabalarını teyit ettiği aktarıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel, "İsrail'in Lübnan'daki kara saldırısı derhal durmalı" dedi.