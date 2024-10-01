İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına kim, hangi tepkiyi verdi?
İsrail askerinin Lübnan'a başlattığı "Kuzey Okları" operasyonu dünyanın dikkatini bir kez daha Ortadoğu'ya çevirdi. Çok sayıda ülke, İsrali'in kara saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Tepkiler çoğunlukla "gerilimin azaltılması" çağrısı düzeyinde kalırken Batı'dan İsrail işgaline karşı net bir tutum gelmedi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik günlerdir beklenen kara operasyonu başladı. "Kuzey Okları" adı verilen operasyonun, Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı saldırılar içerdiği öne sürülürken, ABD'ye harekat hakkında bilgi verildi.
İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini derhal terk etmesini istedi.
Öte yandan Hizbullah, Metula'da İsrail askerlerine, Tel Aviv'deki askeri mevzilere ve Mossad karargahına saldırılar düzenledi.
Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.
İsrail askerinin Lübnan'a girmesine ilişkin çok sayıda ülke açıklama yaptı.