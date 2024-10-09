İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşme beklenirken, Lübnan ateş altında. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Tire'de bulunan sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda iki sağlık görevlisi öldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kasabasını vurdu. Saldırıda can kaybının iki olduğu açıklandı. (Haber: Derya Doğan)
İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombardımanları sürerken, Hizbullah İsrail'in kuzeyini hedef aldı.
İsrailli yetkililer, Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen roket ateşinin Kiryat Şamona kasabasını vurduğunu, saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, yaylım ateşinde Lübnan'dan yaklaşık 20 merminin fırlatıldığını bildirdi.