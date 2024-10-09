İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu

SINIRA İLERLEYEN ASKERLERE FÜZE ATILDI

Hizbullah, sınır bölgesinin batı kesiminde, Akdeniz kıyısına yakın Labbouneh köyü yakınlarındaki İsrail birliklerine birkaç roket attığını ve onları geri püskürtmeyi başardığını bildirdi.

Lübnanlı örgüt, daha doğuda ise Marun el-Ras köyünde İsrail askerlerine saldırdıklarını ve Mays al-Jabal ve Mouhaybib sınır köylerine doğru ilerleyen İsrail güçlerine füze atışları yaptıklarını aktardı.