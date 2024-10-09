İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşme beklenirken, Lübnan ateş altında. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Tire'de bulunan sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda iki sağlık görevlisi öldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kasabasını vurdu. Saldırıda can kaybının iki olduğu açıklandı. (Haber: Derya Doğan)

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu - 1

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombardımanları sürerken, Hizbullah İsrail'in kuzeyini hedef aldı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen roket ateşinin Kiryat Şamona kasabasını vurduğunu, saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, yaylım ateşinde Lübnan'dan yaklaşık 20 merminin fırlatıldığını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu - 2

ROKET VE TOP MERMİLERİ ATEŞLENDİ

Hizbullah ise daha önce diğer sınır köyleri yakınlarındaki iki sızma girişimini püskürttüğünü duyurduktan sonra bugün Lübnan'ın güneyindeki bir sınır bölgesinde İsrail birlikleriyle çatışmaya girdiklerini açıkladı.

Açıklamada, “İsrail birlikleri Mays al-Jabal bölgesinde çeşitli yönlerden ilerlemeye çalışırken roket ve top mermileri ateşledik. Çatışmalar devam ediyor" denildi.

Öte yandan İsrail, hava savunma sistemlerinin Caesarea'ya doğru atılan iki mermiyi engellediğini ve son 24 saat içinde 100'den fazla Hizbullah hedefinin imha edildiğini öne sürdü.

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu - 3

SINIRA İLERLEYEN ASKERLERE FÜZE ATILDI

Hizbullah, sınır bölgesinin batı kesiminde, Akdeniz kıyısına yakın Labbouneh köyü yakınlarındaki İsrail birliklerine birkaç roket attığını ve onları geri püskürtmeyi başardığını bildirdi.

Lübnanlı örgüt, daha doğuda ise Marun el-Ras köyünde İsrail askerlerine saldırdıklarını ve Mays al-Jabal ve Mouhaybib sınır köylerine doğru ilerleyen İsrail güçlerine füze atışları yaptıklarını aktardı.

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu - 4

İSRAİL, SAĞLIK MERKEZİNİ VURDU

İsrail ordusu Hizbullah savaşçılarının sınırdan İsrail topraklarına yaklaşık 40 mermi attığını ve bunlardan bazılarının düşürüldüğünü duyurdu.

Siren seslerini duyan İsrailliler, sığınaklara doğru koştu.

İsrail ise Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sidon'un kuzeyinde sahil boyunca uzanan Wardaniyeh kasabasını vuran bir saldırıda dört kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan devlet haber ajansı da güneydeki Tire'nin Vadi Jilo kasabasında bulunan sağlık merkezini hedef alan İsrail hava saldırısında iki sağlık görevlisi öldüğünü, diğerlerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı, Hizbullah Kiryat Şamona'yı vurdu - 5
DAHA FAZLA GÖSTER