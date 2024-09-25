İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı

İsrail, Hizbullah" ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırısının üçüncü gününde de Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerine yönelik saldırılarına devam etti.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresi ve Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutları hedef aldı.