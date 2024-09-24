İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü

Lübnan'a yönelik saldırıların ikinci gününde güney bölgeleri ve başkent Beyrut bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğü açıklandı. Kubeysi'nin, örgütün roket birimininin lideri olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'ta toplam can kaybının altıya çıktığını açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi. Hizbullah, İsrail saldırılarına karşılık olarak Kiryat Şamona'yı roketlerle vurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 1

İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarına bugün devam ediyor.

Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'a yeni bir saldırı başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 2

KİRYAT ŞAMONA'DA YANGIN

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu bildirdi.

Ordu radyosu, uçakların bin 500 hedefe yaklaşk 2 bin roket mermisi attığını açıkladı.

Hizbullah ise saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şamona kentini vurdu.

İsrail ordu radyosu, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin bir depoda yangına yol açtığını, altı itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 3

LÜBNAN'DAN 75 ROKET ATILDI

İsrail ordusu, erken saatlerden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 75 roket atıldığını açıkladı.

Açıklamada ülkenin kuzeyinde çok sayıda yangının çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi.

Roketlerin sabah boyunca, en büyüğü 50 roket içeren ve Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan beş yaylım ateşi halinde geldiği aktarıldı.

Ordu, roketlerin fırlatıldığı rampaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 4

BEKAA VADİSİ'NDE "TEHLİKELİ" BİLDİRİLER 

Lübnan'dan atılan roketlerin hedef aldığı bir diğer bölge de İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusu oldu. Ülkenin kuzeyinde sabah boyunca hava saldırısı sirenleri çaldı.

Hizbullah'ın medya ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne üzerinde “çok tehlikeli” bir barkod bulunan broşürler attığını belirtti.

Açıklamada, bu kodun telefonla taranması halinde herhangi bir cihazdan “tüm bilgilerin çekileceği” uyarısı yapıldı. Hizbullah, bölge saklinlerini, bildirilerdeki barkodları kullanmamaları konusunda uyardı.  

Hizbullah ayrıca İsrail ordu üssüne düzenlediği saldırıda yeni Fadı 3 roketini kullandıklarını duyurdu. 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 5

HİZBULLAH KOMUTANI KUBEYSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "rahat bırakılmaması gerektiğini" ve saldırıların hızlandırılacağını söyledi. Halevi, “Durum tüm alanlarda sürekli ve yoğun bir eylem gerektiriyor” dedi.

Ordudan ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada, başkent Beyrut'a yeni bir saldırı düzenlendiği duyuruldu.  

Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail, Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı. 

Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.  

Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 6

SİVİLLER GÖÇE DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılarının ikinci gününde Lübnan'daki siviller göçe devam etti.

Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlılar, büyük bir göç dalgasıyla, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü Volker Türk, "İsrail ve Hizbullah arasındaki düşmanlığın keskin tırmanışı" nedeniyle yüksek seviyede alarmda olduklarını bildirdi.

Türk, tüm devletlere ve etkili aktörlere, Lübnan'daki tırmanmanın daha da artmasını önleme çağrısı yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 7

BEYRUT'TA ALTI KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un güneyindeki İsrail saldırılarında altı kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN ise Hizbullah'ın füze sisteminin başının Beyrut'un güney banliyösünde İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

Dünkü İsrail saldırılarında en az bin 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 8

BEYRUT UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Bölgesel tansiyon artarken Refik Hariri Uluslararası Havayolu verilerine göre Beyrut’a gidecek ve Beyrut’tan düzenlenecek 30’dan fazla uçuş iptal edildi.

Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşları da iptallere dahil.

Beyaz Saray ise Lübnan'daki Amerikalıların, uçuşlar hala mevcutken ülkeyi terk etmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

ABC News'te konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Amerikalıların ayrılmaları için hala ticari seçeneklerin mevcut olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi. Kirby, ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü - 9
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