İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü
Lübnan'a yönelik saldırıların ikinci gününde güney bölgeleri ve başkent Beyrut bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğü açıklandı. Kubeysi'nin, örgütün roket birimininin lideri olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'ta toplam can kaybının altıya çıktığını açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi. Hizbullah, İsrail saldırılarına karşılık olarak Kiryat Şamona'yı roketlerle vurdu.
İsrail, Lübnan'a dün başlattığı hava saldırılarına bugün devam ediyor.
Dünkü geniş çaplı bombardımanlar sonucu Lübnan'da aralarında 35 çocuğun da olduğu 558 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise en az bin 24 olarak açıklandı.
İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'a yeni bir saldırı başlattı.