İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Hizbullah komutanı Kubeysi Beyrut'ta öldürüldü

HİZBULLAH KOMUTANI KUBEYSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "rahat bırakılmaması gerektiğini" ve saldırıların hızlandırılacağını söyledi. Halevi, “Durum tüm alanlarda sürekli ve yoğun bir eylem gerektiriyor” dedi.

Ordudan ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada, başkent Beyrut'a yeni bir saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail, Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.

Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi.

Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi.