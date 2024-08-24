İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor

Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından İran'dan gelebilecek misillemeye karşılık İsrail'de endişe artıyor. Saldırı tehditleri ile karşı karşıya kalan İsrail hükümeti, vatandaşlarını korumak için şehirlerini hazırlıyor. Daha önce İsraillilerin yiyecek stokladığı, evden çıkmamayı tercih ettiği ve psikolojik destek arayışına girdiği öne sürülmüştü. Muhtemel bir saldırının etkilerinden endişe eden İsrailliler, evlerini birer bomba sığınağına dönüştürmeye başladı. Hükümet ise çeşitli desteklerle vatandaşlarını "güvenli odalar" inşa etmeye teşvik ediyor.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 1

SALDIRININ AYAK SESLERİ

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran sert ve acımasız bir misilleme saldırısının sözünü verdi.

Bölgede gittikçe artan saldırılar nedeniyle İsrail halkı birçok cephede tehdit hissediyor.

İran'ın beklenen misilleme saldırısının ayak sesleri yaklaşırken, İsrail'de artan tehdide karşı hazırlıklar sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 2

30 DAKİKA ÖNCE UYARAN SİSTEM

Silahların artan menzili ve karmaşıklığı, Lübnan ve Gazze sınırlarına yakın en riskli bölgelerde tepki süresini sadece birkaç saniyeye indirdi.

Yetkililere göre 1950'lerde İsrail'de ilk halka açık sığınaklar inşa edildiğinde, sirenlerin çarpışmadan 30 dakika önce çalıyordu.

Yıllarca bunun “bir fincan kahve içmek için bile yeterli bir süre” olduğu öne sürüldü.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 3

TEPKİ SÜRESİ DÜŞTÜ

Artık İsraillilerin, siren çaldığında ya da telefonlarından hükümet tarafından verilen bir uyarı sesi duyulduğunda güvenli bir yere ulaşmak için 15 ila 90 saniyeleri var.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 4

"GÜVENLİ ODA" ÇAĞRISI

Bu nedenle yetkililer, halka açık ya da ortak bir sığınağa gitmenin çok uzun zaman alacağını bilerek, bölge sakinlerini evlerinde güvenli odalar inşa etmeye çağırıyor.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 5

BİYOLOJİK SALDIRIYA DAYANIKLI

Uzmanlar güvenli odaların 15 metre mesafeden patlayacak bir ton patlayıcıya dayanacak şekilde tasarlandığını ve kimyasal veya biyolojik saldırı durumunda filtrelenmiş havalandırma ile hava geçirmez olduğunu söyledi.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 6

HÜKÜMET TEŞVİK EDİYOR

Böyle bir güvenli oda inşa etmenin maliyeti yaklaşık olarak 30 bin 500 ila 56 bin dolar arasında değişiyor.

Daha fazla insanı bomba sığınağı kurmaya ikna etmek için, hükümet inşaat izinleri için geri dönüş süresini 14 güne indirdi ve son yedi ayda yaklaşık 4 bin 500 başvuruyu işleme koydu.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 7

NAKİT AKIŞI İÇİN HAZIRLIK

Yetkililerin hazırlık yaptığı bir diğer senaryo ise toplu nakit çekimleri.

İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Merkez Bankası ve bankacılık sistemindeki banknot ve madeni para stokları, her türlü görünür tahmine göre yeterli olacak" denildi.

İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor - 8

BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ

İsrail aylardır içerideki kaynaklarını güçlendiriyor ve Gazze'deki savaşın Ekim ayında başlamasından bu yana birçok hazırlık yapılıyor.

Ancak son günlerde, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketiyle süren sınırlı bir çatışmanın tam kapsamlı bir bölgesel savaşa dönüşme tehdidi oluşturmasıyla aciliyet keskin bir şekilde arttı.

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