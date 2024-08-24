İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor

HÜKÜMET TEŞVİK EDİYOR

Böyle bir güvenli oda inşa etmenin maliyeti yaklaşık olarak 30 bin 500 ila 56 bin dolar arasında değişiyor.

Daha fazla insanı bomba sığınağı kurmaya ikna etmek için, hükümet inşaat izinleri için geri dönüş süresini 14 güne indirdi ve son yedi ayda yaklaşık 4 bin 500 başvuruyu işleme koydu.