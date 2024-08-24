İsrail'in misilleme korkusu: Evler bomba sığınaklarına dönüştürülüyor
Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından İran'dan gelebilecek misillemeye karşılık İsrail'de endişe artıyor. Saldırı tehditleri ile karşı karşıya kalan İsrail hükümeti, vatandaşlarını korumak için şehirlerini hazırlıyor. Daha önce İsraillilerin yiyecek stokladığı, evden çıkmamayı tercih ettiği ve psikolojik destek arayışına girdiği öne sürülmüştü. Muhtemel bir saldırının etkilerinden endişe eden İsrailliler, evlerini birer bomba sığınağına dönüştürmeye başladı. Hükümet ise çeşitli desteklerle vatandaşlarını "güvenli odalar" inşa etmeye teşvik ediyor.
SALDIRININ AYAK SESLERİ
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran sert ve acımasız bir misilleme saldırısının sözünü verdi.
Bölgede gittikçe artan saldırılar nedeniyle İsrail halkı birçok cephede tehdit hissediyor.
İran'ın beklenen misilleme saldırısının ayak sesleri yaklaşırken, İsrail'de artan tehdide karşı hazırlıklar sürüyor.