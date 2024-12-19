İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar!

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesi öldürüyor. Çocuk dahi olsalar bölgede ölen her Filistinli "terörist" olarak kayıtlara geçiriliyor. Sahadaki kuvvetler bu koridora "ölü bedenler hattı" diyor. Burada öldürülen Filistinlilerin cesetleri, askerler tarafından köpek sürülerine terk ediliyor. Filistinlilerin bu bölgeye girmesi resmen yasak olsa da, gerçek basit bir yasak bölgeden daha ciddi. Bir İsrail subayı, "Tümen komutanı bu alanı 'öldürme bölgesi' olarak belirledi. İçeri giren herkes vuruluyor." ifadelerini kullandı. İsrail askerlerinin tanıklıkları, ordu komutanlarına "benzeri görülmemiş yetkiler" verildiğini gözler önüne seriyor. Tümen komutanları, çatışma bölgelerinde neredeyse sınırsız ateş gücü yetkisine sahip. İşte İsrail'in ölü bedenler hattı...

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 1

NETZARİM KORİDORU'NDA ZULÜM

Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru'nda zulüm devam ediyor.

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İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 2

"ÖLÜ BEDENLER HATTI"

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun komuta kademesi Netzarim Koridoru'nda oluşturulan "ölü bedenler hattının" varlığını inkar ediyor.

Bu hat hiçbir haritada görünmüyor ve hiçbir resmi askeri düzende bulunmuyor. Sahadaki kuvvetler bu koridora "ölü bedenler hattı" diyor.

Ancak İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 3

KÖPEKLER CESETLERİ YİYOR

Bu bölgeye "ölüm hattı" denmesinin bir nedeni var.

Burada öldürülen Filistinlilerin cesetleri, askerler tarafından köpeklere terk ediliyor.

Haaretz'e konuşan bir askeri yetkili, "Ateş ettikten sonra, cesetler toplanmıyor ve köpek sürüleri onları yemeye geliyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri nerede görürseniz görün, oraya gitmemeniz gerektiğini biliyor." diye konuştu.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 4

ÖLDÜRME BÖLGESİ OLARAK BELİRLENDİ

Filistinlilerin bu bölgeye girmesi resmen yasak olsa da, gerçek basit bir yasak bölgeden daha ciddi.

İsrail kuvvetlerinin 252. Tümen'indeki kıdemli bir subay, "Tümen komutanı bu alanı 'öldürme bölgesi' olarak belirledi. İçeri giren herkes vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 5

"EN ÇOK KİM ÖLDÜRECEK" YARIŞI

Netzarim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancıların atış yapabildiği yere kadar uzandığı iddia ediliyor.

İsrailli subay, "Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor. İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 kişiyi öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor." dedi.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 6

"DÜNYANIN EN AHLAKLI ORDUSU"

Kısa bir süre önce Netzarim Koridoru'ndan dönen bir komutan, İsrail ordusunu, "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak tanımlamanın, Gazze'de "ne yaptığını çok iyi bilen" İsrail askerlerini temize çıkartmaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 7

"HERKESİN KAFASINA SIKILIYOR"

252. Tümen'de görev alan bir başka asker, "Emir açıktı. Köprüyü geçip Netzarim koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 8

"ATEŞ EDİYOR VE GÜLÜYORLARDI"

Sadece koridora girdiği için 16 yaşlarında bir çocuğu öldürdüklerini ifade eden asker, "Bir keresinde, güneyden yaklaşan birini fark etti. Sanki Hamas saldırısıymış gibi karşılık verdik. Pozisyon aldık ve ateş açtık. Yaklaşık bir veya iki dakika boyunca cesede ateş etmeye devam ettik. Etrafımdaki insanlar ateş ediyor ve gülüyorlardı." dedi.

İsrail askeri, aynı akşam tabur komutanlarının "bir teröristi öldürdükleri" iddiasıyla kendilerini tebrik ettiğini aktardı.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 9

200 ÖLÜNÜN SADECE 10'U HAMAS ÜYESİYDİ

Netzarim Koridoru'nda 200'den fazla Hamas üyesinin öldürüldüğü duyuruldu ancak sadece 10 tanesinin Hamas üyesi olduğu doğrulandı.

İsrail askerlerinin tanıklıkları, ordu komutanlarına "benzeri görülmemiş yetkiler" verildiğini gözler önüne seriyor.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 10

SINIRSIZ ATEŞ GÜCÜ YETKİSİ

Ordunun saldırı alanının büyümesi, tümen komutanlarının yetkilerinin ciddi anlamda genişletilmesine sebep oldu.

İsrail ordusundaki birimler "standart askeri protokollerle sınırlandırılmamış bağımsız gruplar" gibi hareket ediyor.

Askeri kaynaklara göre tümen komutanları, çatışma bölgelerinde neredeyse sınırsız ateş gücü yetkisine sahip.

İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar! - 11
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