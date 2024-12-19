İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar!

"ATEŞ EDİYOR VE GÜLÜYORLARDI"

Sadece koridora girdiği için 16 yaşlarında bir çocuğu öldürdüklerini ifade eden asker, "Bir keresinde, güneyden yaklaşan birini fark etti. Sanki Hamas saldırısıymış gibi karşılık verdik. Pozisyon aldık ve ateş açtık. Yaklaşık bir veya iki dakika boyunca cesede ateş etmeye devam ettik. Etrafımdaki insanlar ateş ediyor ve gülüyorlardı." dedi.

İsrail askeri, aynı akşam tabur komutanlarının "bir teröristi öldürdükleri" iddiasıyla kendilerini tebrik ettiğini aktardı.