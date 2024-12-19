İsrail'in ölüm koridoru: Cesetleri köpeklere yediriyorlar!
İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesi öldürüyor. Çocuk dahi olsalar bölgede ölen her Filistinli "terörist" olarak kayıtlara geçiriliyor. Sahadaki kuvvetler bu koridora "ölü bedenler hattı" diyor. Burada öldürülen Filistinlilerin cesetleri, askerler tarafından köpek sürülerine terk ediliyor. Filistinlilerin bu bölgeye girmesi resmen yasak olsa da, gerçek basit bir yasak bölgeden daha ciddi. Bir İsrail subayı, "Tümen komutanı bu alanı 'öldürme bölgesi' olarak belirledi. İçeri giren herkes vuruluyor." ifadelerini kullandı. İsrail askerlerinin tanıklıkları, ordu komutanlarına "benzeri görülmemiş yetkiler" verildiğini gözler önüne seriyor. Tümen komutanları, çatışma bölgelerinde neredeyse sınırsız ateş gücü yetkisine sahip. İşte İsrail'in ölü bedenler hattı...
NETZARİM KORİDORU'NDA ZULÜM
Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru'nda zulüm devam ediyor.