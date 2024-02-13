İsrail'in Refah kentine saldırısına dünyadan tepkiler
İsrail’in, 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. İsrail'e birçok ülke ve uluslararası kuruluştan art arda tepkiler geldi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine saldırısına dünyadan tepkiler geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze halkının oraya gitmek istediği için gitmediğini, mecbur bırakıldıklarını kaydederek, "Han Yunus ve Gazze'nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah'ta da olmadan insani ateşkes sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kenti sakinlerinin sayısının 1,4 milyona ulaştığını ve çoğunluğunun cadde ve sokaklarda kurulan derme çatma çadırlarda ve sığınaklarda kaldığını belirtti.
İsrail'in savunmasız insanların yaşadığı Refah kentine yönelik muhtemel askeri saldırısının, tam bir felaket olacağı uyarısında bulunan Lazzarini, "Artık yaşananları tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadesini kullandı.