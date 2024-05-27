İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler
İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi. Hamas, Filistinlilerin “ayağa kalkması” gerektiğini söylerken saldırıya dünyadan da çok sayıda tepki geldi.
İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 sivil hayatını kaybetti.