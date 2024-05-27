İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler

ERDOĞAN: BU KATİLLERDEN HESAP SORULMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırısını kınayarak Filistinlilere destek mesajı verdi.

Erdoğan konuşması sırasında, "İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletinin kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti. Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır, daha fazla kanla siyasi ömrünü uzatamaz. Tıpkı özendiği Hitler gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Bu katillerden hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.