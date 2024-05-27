İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi. Hamas, Filistinlilerin “ayağa kalkması” gerektiğini söylerken saldırıya dünyadan da çok sayıda tepki geldi.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 1

İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 sivil hayatını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 2

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesindeki saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

Bölgedeki saldırının ardından dünya liderlerinden tepkiler gecikmedi...

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 3

ERDOĞAN: BU KATİLLERDEN HESAP SORULMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırısını kınayarak Filistinlilere destek mesajı verdi.

Erdoğan konuşması sırasında, "İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletinin kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti. Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır, daha fazla kanla siyasi ömrünü uzatamaz. Tıpkı özendiği Hitler gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Bu katillerden hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 4

GUTERRES: BU DEHŞET SONA ERMELİ

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. 

Guterres, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığının altını çizerek, "Bu dehşet sona ermeli." ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 5

HAMAS: FİLİSTİNLİLERİ AYAĞA KALKMAYA VE ÖFKEYLE YÜRÜMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği “katliama” karşı Filistinlilerin “ayağa kalkması ve yürümesi” gerektiğini söyledi.

Filistinli grup tarafından yapılan açıklamada, “Bu akşam işgal ordusunun yerinden edilenlerin çadırlarına karşı gerçekleştirdiği korkunç Siyonist katliam ışığında Batı Şeria, Kudüs, işgal altındaki topraklar ve yurtdışındaki halk kitlelerimizi, halkımıza karşı devam eden Siyonist katliama karşı ayağa kalkmaya ve öfkeyle yürümeye çağırıyoruz” denildi.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 6

FİLİSTİNLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinliler katliama karşı sokağa çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, bugün yaptıkları açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da son 24 saatte en az 14 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 890'a çıktı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 7

FRANSA'DAN DERHAL ATEŞKES ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği hava saldırılarından dolayı "öfkeli" olduğunu söyledi.

Macron sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Bu operasyonlar durdurulmalı. Refah'ta Filistin vatandaşları için güvenli alan yok. Uluslararası hukuka tam saygı ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 8

MACRON'A "HİÇBİR ŞEY YAPMAMA" SUÇLAMASI

Fransız muhalif siyasetçiler X hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Tel Aviv hükümetine tepki gösterdi.

Fransız muhalif lider Jean-Luc Melenchon, "Gazze'de mülteci kamplarında yaşanan iğrenç katliam bu savaş suçlularının ordusunun katillerinin ve liderlerinin ne olduğunu özetliyor" ifadesini kullandı.

Fransa'nın İsrail hükümetiyle olan işbirliğine son vermesini, silah ihracatı konusunda ambargo uygulamasını ve Filistin devletini tanımasını istedi.

Fransız lider Melenchon, bölgede yaşananlarla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 9

"TEK AMAÇ FİLİSTİN HALKINI YOK ETMEK"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thomas Portes,  saldırı görüntülerini paylaşarak, "Dünya, İsrail'in bugün yaptığını görmeli. 'Ordusu' Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktı. Katiller" açıklamasını yaptı.

Portes, İsrail ordusunun hiçbir zaman rehinelerle ilgilenmediğini belirterek, "Tek amaçları : Filistin halkını yok etmek" ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 10

MISIR'DAN SAVAŞI DERHAL DURDURMA ÇAĞRISI

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınıyor. Söz konusu bombardıman uluslararası insancıl hukuka karşı yeni bir ihlaldir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanadı.

İsrail'e işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı kalması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın askeri operasyonları derhal durdurma yönündeki tedbir kararlarına uyması çağrısı yapıldı.

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de Gazze Şeridi'ndeki savaşı derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 11

BELÇİKA: SAVAŞ SUÇLARINI TAMAMEN DURDURMALIYIZ

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki kampı bombalaması karşısında "dehşete düştüğünü" bildirdi.

Saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan De Sutter, "Ayrım gözetmeksizin sivilleri, çocukları öldürmek uluslararası hukuka aykırıdır ve Uluslararası Adalet Divanının Refah işgalini durdurma kararını ciddi şekilde ihlal etmektedir" dedi.

De Sutter, "Bu savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız" diye ekledi.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 12

"ÜRDÜN KRALLIĞI BU EYLEM VE SUÇLARI MUTLAK ANLAMDA KINIYOR"

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde korkunç savaş suçlarını sürdürdüğü" ve bunların en sonuncusunun da dün Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün Krallığı, bu eylem ve suçları mutlak anlamda kınıyor" denildi.

Ayrıca uluslararası toplumdan derhal harekete geçerek İsrail'den hesap sorması, devam eden ihlallerin önüne geçilmesi ve Gazze'deki Filistinli sivilleri koruması istendi.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 13

KATAR'DAN ARABULUCULUK ENDİŞESİ

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uyarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik askeri saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail ordusunun Refah'ta yerinden edilmiş insanların çadırına yönelik saldırısıyla arabuluculuk çabalarını zora sokmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Katar'ın Filistin halkı ve davasına olan desteğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 14

SUUDİ ARABİSTAN DA KINADI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı  “Son saldırı Refah'ın kuzeybatısındaki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alıyor” açıklamasını yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri de saldırıya ilişkin kınama mesajı yayınladı.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 15

UNRWA: GAZZE'DE GÜVENLİ BİR ALAN YOK

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bugün Lübnan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Pazar gecesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen görüntülerin “son derece rahatsız edici ve dehşet verici” olduğunu söyledi.

Lazzarini, “Sanırım birden fazla kez açık olduk. Gazze'de güvenli bir alan yok” diye ekledi.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 16

İSPANYA: REFAH SALDIRISI DURMAK ZORUNDA

Avrupa Birliği üyeleri İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini diplomatik olarak tanımasının arifesinde Madrid Dışişleri Bakanı  José Manuel Albares, İsrail'e Refah'ta devam eden saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Albares, İrlandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği toplantıda “İsrail Refah'taki saldırısını durdurmak zorunda” dedi ve UAD'nin kararının “tüm taraflar için zorunlu” olduğunu söyledi.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler - 17

AB DIŞ POLİTİKA ŞEFİ BORREL'DEN "İNSANCIL HUKUK" VURGUSU

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell de sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

“Refah'tan gelen İsrail saldırılarında aralarında küçük çocukların da bulunduğu düzinelerce yerinden edilmiş kişinin öldürüldüğüne dair haberler karşısında dehşete düştüm" diyen Borrell, "Bunu en güçlü şekilde kınıyorum” diye ekledi.

Borrell, şöyle devam etti: “Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve  uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir.”

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