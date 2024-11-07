İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor?
ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump için ana akım Yahudi örgütleri kutlama mesajlarını art arda sıraladı. Birçok Yahudi birliği, Trump yönetimi ile Kudüs, İran, Hamas ve Hizbullah konusunda birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini açıkladı. Öte yandan diğerleri, Trump'ın izleyeceği siyaset konusunda eleştirilerini dile getirdi. İsrail işgaline karşı çıkan bir haham örgütü olan T'ruah, “Korku, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı siyaseti bir zafer kazandı. Bu ABD ve dünya için dehşet verici bir haber" ifadelerini kullandı. (Haber: Derya Doğan)
Ana akım Yahudi örgütleri, Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutlayan açıklamalar yapmakta gecikmedi.
Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Ted Deutch, Trump ve yeni Cumhuriyetçi yönetimle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.
Deutch, örgütün özellikle Abraham Anlaşmaları da dahil olmak üzere İsrail'in bölgesel entegrasyonunu ilerletme çabalarında önceki Trump yönetimiyle etkili bir şekilde çalıştığını belirtti.
Amerika'nın, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak "gecikmiş bir şekilde" tanımasını güçlü bir şekilde desteklediğini söyleyen Deutch, Trump'ın Aralık 2019'da üniversite kampüslerinde antisemitizmle mücadele çabalarını güçlendirmeye yönelik Yönetim Emrini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.