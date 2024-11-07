İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor?

İRAN, HAMAS, HİZBULLAH...

Benzer bir şekilde, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları da yaptığı açıklamada Trump yönetimi ile çalışma heveslerini belli etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İster kavgacı İran tehdidi ve nükleer emelleri, ister İsrail'in Hamas, Hizbullah ve diğer terör uzantılarına karşı haklı savaşı, isterse de antisemitizm ve diğer nefret türlerine karşı iç savaş olsun, seçilmiş Başkan Trump, toplumumuz için büyük önem taşıyan bir dizi meseleyle boğuşmak zorunda kalacaktır.”

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Cumhuriyetçi adayı ikinci başkanlık zaferinden dolayı kutladığı açıklamasında Trump'ı “kendini kanıtlamış bir müttefik” olarak nitelendirdi.