İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor?

ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump için ana akım Yahudi örgütleri kutlama mesajlarını art arda sıraladı. Birçok Yahudi birliği, Trump yönetimi ile Kudüs, İran, Hamas ve Hizbullah konusunda birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini açıkladı. Öte yandan diğerleri, Trump'ın izleyeceği siyaset konusunda eleştirilerini dile getirdi. İsrail işgaline karşı çıkan bir haham örgütü olan T'ruah, “Korku, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı siyaseti bir zafer kazandı. Bu ABD ve dünya için dehşet verici bir haber" ifadelerini kullandı. (Haber: Derya Doğan)

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 1

Ana akım Yahudi örgütleri, Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutlayan açıklamalar yapmakta gecikmedi.

Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Ted Deutch, Trump ve yeni Cumhuriyetçi yönetimle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Deutch, örgütün özellikle Abraham Anlaşmaları da dahil olmak üzere İsrail'in bölgesel entegrasyonunu ilerletme çabalarında önceki Trump yönetimiyle etkili bir şekilde çalıştığını belirtti.

Amerika'nın, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak "gecikmiş bir şekilde" tanımasını güçlü bir şekilde desteklediğini söyleyen Deutch, Trump'ın Aralık 2019'da üniversite kampüslerinde antisemitizmle mücadele çabalarını güçlendirmeye yönelik Yönetim Emrini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 2

İRAN, HAMAS, HİZBULLAH...

Benzer bir şekilde, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları da yaptığı açıklamada Trump yönetimi ile çalışma heveslerini belli etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İster kavgacı İran tehdidi ve nükleer emelleri, ister İsrail'in Hamas, Hizbullah ve diğer terör uzantılarına karşı haklı savaşı, isterse de antisemitizm ve diğer nefret türlerine karşı iç savaş olsun, seçilmiş Başkan Trump, toplumumuz için büyük önem taşıyan bir dizi meseleyle boğuşmak zorunda kalacaktır.”

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Cumhuriyetçi adayı ikinci başkanlık zaferinden dolayı kutladığı açıklamasında Trump'ı “kendini kanıtlamış bir müttefik” olarak nitelendirdi.

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 3

"DİNİ ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMAK İÇİN"

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başlıca Yahudi mezheplerinden sadece Ortodoks hareketi, Trump'ın zaferini kutlayan bir açıklama yayınladı.

Ortodoks Yahudiler, diğer mezheplere bağlı olan ve olmayan Yahudilerden çok daha fazla Cumhuriyetçi adayın arkasında durdu.

Ülkenin en büyük Ortodoks Yahudi çatı kuruluşu olan Amerika Ortodoks Yahudi Cemaatleri Birliği yaptığı açıklamada; Hamas ve Hizbullah'ı yenmek, İran'ın kötü niyetli faaliyetlerini engellemek, tüm Amerikalı çocuklar için eğitim fırsatlarını ve seçeneklerini genişletmek ve Amerika'nın "ilk özgürlüğü" olan dini özgürlüğü savunmak için birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 4

KADIN HAKLARI VE EŞİTLİK ÇAĞRISI

Buna karşılık, ABD'deki en büyük Yahudi mezhebi olan Reform Yahudiliği Birliği'nin başkanı Haham Rick Jacobs, Yahudi Amerikalıları, Trump'a, başkalarına saygılı davranması ve tüm Amerikalılar için bir başkan olması çağrısında bulunan halka açık bir mektubu imzalamaya çağırdı.

Jacobs, şu ifadeleri kullandı: “Bu sabah, ulus önümüzdeki dört yıl ve sonrasında bizi şekillendirecek haberlerle uyandı. Aynı zamanda, bu zorlu yeni günle yüzleşirken bile, halkımızın nesillerini Tanrı vergisi yeteneklerimizi kutsallık, haysiyet, adalet ve sevgi dolu bir dünyayı şekillendirmek için kullanmaya çağıran aynı temel Yahudi taahhütlerine inanarak uyandım. Bunlar, hareketimizin medeni haklara, kadın haklarına, LGBTİ+ eşitliğine, çevremizin sağlığına özen göstermeye, her bireyin üreme hakkına ve diğer sağlık hizmetlerine ve daha fazlasına olan bağlılığının altında yatan derin Yahudi değerleridir.” 

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 5

"TRUMP'IN IRKÇI TEORİLERİ GÜVENİ AZALTIYOR"

Yahudi Kamu İşleri Konseyi CEO'su Amy Spitalnick, Trump'ın zaferiyle ilgili daha derin endişelerini dile getirdi.

Spitalnick, “Bu sonuç, Trump'ın kampanyası tarafından sürekli olarak tehdit edilen ve şeytanlaştırılan pek çok toplum için dehşet verici” dedi.

Açıklamasının devamında, "Trump'ın anti-demokratik, antisemitik, yabancı düşmanı ve ırkçı komplo teorilerini ve mecazlarını benimsemesi, toplumları birbirine düşürmeyi ve demokratik kurumlarımıza güvensizlik tohumları ekmeyi amaçlarken hepimizi daha az güvenli hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

“Yahudi toplumunun bu tür nefret, aşırılık ve insanlıktan çıkarmanın nereye varacağını çok iyi bildiğini” kaydeden Spitalnick, "Önümüzdeki mücadelelerde ön saflarda yer alacağız çünkü değerlerimiz ve güvenliğimiz buna bağlı" diye ekledi.

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 6

"YABANCI DÜŞMANLIĞI KAZANDI"

İnsan haklarını savunan ve İsrail işgaline karşı çıkan bir haham örgütü olan T'ruah'ın İcra Direktörü Haham Jill Jacobs da X'e şunları yazdı:

“Dün korku, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı siyaseti bir zafer kazandı. Bu ABD ve dünya için dehşet verici bir haber. Seçilmiş Başkan Trump bir otokrat olma niyetini açıkladı. Tarih bize bu tür açıklamalar yapan liderlere inanmamamız gerektiğini öğretmiştir.”

İsrail'in sadık destekçisi Trump'ın zaferine Yahudiler ne diyor? - 7
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