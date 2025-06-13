İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından başta başkent Tahran olmak üzere yaşanan hasar kameralara yansıdı.

İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler - 1

İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenledi. Nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı belirtilen saldırılarda beş kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı, ölenlerin arasında İranlı komutanların ve bilim insanlarının da olduğu ifade edildi. İran’ın bu saldırılara nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken, saldırıların yarattığı hasar günün ağarmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler - 2

İSRAİL, TAHRAN'I VURDU

İsrail’in saldırısında İran’ın başkenti Tahran’daki bir apartmanda çok sayıda dairenin ve apartmanın cephesinin zarar gördüğü kameralara yansıdı. Saldırının ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, saldırı sonrası arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler - 3

"PETROL TESİSLERİ ZARAR GÖRMEDİ"

İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi ise İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu. Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi. Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler - 4

"BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ HEDEF ALNMADI"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İranlı yetkililerin Buşehr nükleer santralinin hedef alınmadığını kendilerine bildirdiğini açıklarken, İsrail’in Natanz nükleer tesislerine saldırısının ardından Kum-İsfahan otoyolunun trafiğe kapatıldığı duyuruldu. 

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni konuya ilişkin açıklama yaptı. Hüseyni, İsrail’in saldırıları sonrası Natanz nükleer tesisleri yakınındaki Kum-İsfahan otoyolunun ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını belirtti. Otoyolun durumu ve saldırı ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler - 5

"İSRAİL JETLERİ, SALDIRILARA DEVAM EDİYOR"

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcüsü, bugün erken saatlerde düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi. AFP haber ajansı İran'ın İsrail'e 100'e yakın İHA fırlattığını aktarırken, İsrail ordusu bunlara engel olmaya çalıştığını ve İsrail savaş uçaklarının İran'daki nükleer tesisleri hedef almaya devam ettiğini bildirdi. 

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