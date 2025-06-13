İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler
İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından başta başkent Tahran olmak üzere yaşanan hasar kameralara yansıdı.
İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenledi. Nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı belirtilen saldırılarda beş kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı, ölenlerin arasında İranlı komutanların ve bilim insanlarının da olduğu ifade edildi. İran’ın bu saldırılara nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken, saldırıların yarattığı hasar günün ağarmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı.