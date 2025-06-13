İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler

"İSRAİL JETLERİ, SALDIRILARA DEVAM EDİYOR"

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcüsü, bugün erken saatlerde düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi. AFP haber ajansı İran'ın İsrail'e 100'e yakın İHA fırlattığını aktarırken, İsrail ordusu bunlara engel olmaya çalıştığını ve İsrail savaş uçaklarının İran'daki nükleer tesisleri hedef almaya devam ettiğini bildirdi.