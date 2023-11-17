İsrail'in saldırıları sürüyor: Ambulanslara "Yaralı getirmeyin" çağrısı
İsrail güçlerinin saldırıları devam ederken, Gazze'de ölenlerin sayısı 11 bin 500'ü geçti. Endonezya Hastanesi Direktörü Atef el-Kahlout, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin tamamen hizmet dışı kaldığını duyururken, ambulanslara "Hastaneye yaralı getirmeyin" çağrısı yaptı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 42 gündür aralıksız devam ediyor.
İsrail ordusunun sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve camilere düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hastaneler bir bir hizmet dışı kalıyor.