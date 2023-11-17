İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi

İsrail güçlerinin saldırıları devam ederken, Gazze'de ölenlerin sayısı 11 bin 500'ü geçti. Endonezya Hastanesi Direktörü Atef el-Kahlout, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin tamamen hizmet dışı kaldığını duyururken, ambulanslara "Hastaneye yaralı getirmeyin" çağrısı yaptı. Cenin kentine farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri, İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alırken personelden hastaneyi terk etmesi istendi. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 1

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 42 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusunun sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve camilere düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hastaneler bir bir hizmet dışı kalıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 2

ENDONEZYA HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI

Endonezya Hastanesi Direktörü Atef el-Kahlout yaptığı açıklamada, "Daha fazla hizmet sunamıyoruz, hastalara yatak sunamıyoruz" ifadelerini kullanarak hastanenin bölümlerinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Hastanenin kapasitesinin 140 hasta kapasiteli olduğunu söyleyen Kahlout, şu anda hastanede yaklaşık 500 hastanın bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 3

İSRAİL BİR HASTANEYİ DAHA KUŞATTI

Endonezya Hastanesi'nin devre dışı kalmasının ardından İsrail askerleri bu kez Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'ni hedef aldı.

Zırhlı araçlarla hastane önüne gelen İsrail askerleri, hastane personeline binadan çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 4

MÜLTECİ KAMPINA SİHA'LI SALDIRI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda" 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 5

Acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hasta sayısının 45 olduğunu aktaran Kahlout, ambulanslara "Artık hastaneye yaralı getirmeyin" çağrısı yaptı. Kahlout, hastaların başka hastanelere götürülüp götürülemeyeceği sorusuna ise "Gazze Şehri ve kuzeydeki tüm hastaneler çalışmayı durdurdu" cevabını verdi.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 6

ŞİFA HASTANESİ'NDE SU VE YİYECEK YOK, İNSANLAR ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi. Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 7

"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 8

Elektrik kesintisi ve kuvöz bulunmaması nedeniyle  Şifa Hastanesi'ndeki çok sayıda prematüre bebeğin kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 9

NAAŞLAR BİLİNMEYEN BİR YERE NAKLEDİLDİ

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde kazı ve denetlemelerde bulunduğu, ölenlerin naaşlarının bilinmeyen bir yere nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi - 10

Açıklamada, Şifa Hastanesi'nin İsrail ordusundan kurtarılması, askerlerin ve tankların uzaklaştırılması için uluslararası baskı çağrısında bulunuldu.

İsrail'in "Şifa Hastanesi'nde silah bulunduğu" hikayesinin yalan olduğu ve kimsenin buna inanmadığı belirtilen açıklamada, Şifa ve Gazze'deki diğer hastanelerin insani yardım kurumları olduğu; askeri operasyonların "oyun sahnesi" olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

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