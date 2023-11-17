İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir hastane daha kuşatıldı, personel tahliye edildi

Açıklamada, Şifa Hastanesi'nin İsrail ordusundan kurtarılması, askerlerin ve tankların uzaklaştırılması için uluslararası baskı çağrısında bulunuldu.



İsrail'in "Şifa Hastanesi'nde silah bulunduğu" hikayesinin yalan olduğu ve kimsenin buna inanmadığı belirtilen açıklamada, Şifa ve Gazze'deki diğer hastanelerin insani yardım kurumları olduğu; askeri operasyonların "oyun sahnesi" olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.