İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinden, Gazze'nin İsrailli yerleşimcilere açılması önerisi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 2 milyondan fazla Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını istedi. İsrail basını da İsrail ordusunun, "Gazze’nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürdü. Öte yandan Hamas'tan yeni bir ateşkes önerisi geldi.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 1

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. ayına girerken, savaş sonrası Gazze'nin geleceğine dair planlar da ortaya çıkmaya başladı.

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İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 2

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 2 milyondan fazla Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını istedi.

İsrailli Bakan, "Filistinlileri Gazze'den göçe teşvik etmeliyiz. Bu Gazze'de konut projeleri inşa edip İsraillileri bölgeye yerleştirmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 3

Ben Gvir, İsrailli yerleşimcilerin Gazze'ye dönmesini teklif eden ikinci kabine üyesi oldu.

Bu açıklamadan bir gün önce de İsrail'in Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich benzer ifadeler kullanmıştı. 

Bakan Smotrich, askerlerin yanı sıra İsrailli sivillerin de Gazze içinde olması gerektiğini, bölgede kontrolün ancak bu şekilde sağlanabileceğini savunmuştu.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 4

"GAZZE'Yİ AŞİRETLER YÖNETSİN"

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, saldırıların ardından Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısına sunduğunu duyurdu.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 5

KAN’ın haberine göre, İsrail ordusunun hazırladığı planın, "Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin, Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini" içerdiği iddia edildi.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 6

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok." dedi.

Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar." diye konuştu.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 7

ÖNERİLER BU HAFTA ABD'YE SUNULACAK

KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin "planlama” ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 8

1967 ile 2005 yılları arasında Gazze içinde 9 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyordu.

Ordu, 2005'te Gazze'deki varlığını sonlandırırken, yerleşimciler de bölgeyi terk etti.

İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin - 9

HAMAS'TAN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

Öye yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, Hamas'ın İsrail'e yeni bir ateşkes teklifi ilettiğini yazdı.

İki İsrailli yetkiliye göre teklif, her biri birer aylık ateşkesler öngören 3 aşamadan oluşuyor.

Teklif, İsrailli esir askerler dahil tüm rehinelerin salıverilmesi karşılığında savaşın bitirilmesini öneriyor.

İsrail'in ise öneriyi reddettiğini bildirildi. Ancak Mısır'ın başkenti Kahire'de diplomatlar müzakereyi sürdürüyor.

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