İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin

Ben Gvir, İsrailli yerleşimcilerin Gazze'ye dönmesini teklif eden ikinci kabine üyesi oldu.

Bu açıklamadan bir gün önce de İsrail'in Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich benzer ifadeler kullanmıştı.

Bakan Smotrich, askerlerin yanı sıra İsrailli sivillerin de Gazze içinde olması gerektiğini, bölgede kontrolün ancak bu şekilde sağlanabileceğini savunmuştu.