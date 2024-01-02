İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinden, Gazze'nin İsrailli yerleşimcilere açılması önerisi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 2 milyondan fazla Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını istedi. İsrail basını da İsrail ordusunun, "Gazze’nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürdü. Öte yandan Hamas'tan yeni bir ateşkes önerisi geldi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. ayına girerken, savaş sonrası Gazze'nin geleceğine dair planlar da ortaya çıkmaya başladı.