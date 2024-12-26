İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor"

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanırken, insan hakları örgütleri de ordunun savaş suçlarını belgeliyor. Kudüs Yahudi Üniversitesi'nden Profesör Yoel Elizur, askerlerin Gazze'de işlediği suçlara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Askerlerin akıl sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan profesör, "Gazze'deki sivil katliamlardan dehşete kapıldım." dedi.

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 1

"TANRI GİBİYDİK"

Kudüs Yahudi Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Yoel Elizur, Haaretz gazetesi için bir yazı kaleme aldı.

Savaş suçu işleyen İsrail askelerinin nasıl bir ruh hali içinde bu cinayetleri işlediğini anlattı.

Yazı, "İsrail'den çıkıp Gazze'ye girdiğimizde Tanrı gibiydik" başlığını taşıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 2

"DERİSİ KALIN OLANLAR"

Asker profilleri üzerine çalışmalar yapan profesör ordu mensuplarını karakter özelliklerine göre beş gruba ayırıyor.

Birinci grup, "derisi kalın olanlar". En acımasız suçları işleyenler, kendilerini tanrı gibi görenler bu grupta yer alıyor.

Ordu içinde sayıları az ama sahip oldukları güç çevrelerindekileri de zehirliyor. Rastgele suç işleyen derisi kalınlar, şiddeti erkeklik gösterisi olarak algılıyor.

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 3

YAHUDİLERİN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANANLAR

İkinci grup, kendileri içinde yer almasalar da acımasızlığı ideolojik olarak destekleyenlerden oluşuyor.

Arapları aşağı gören Yahudilerin üstünlüğüne inanan bu askerler de ordu içinde küçük bir grup.

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 4

"YOLSUZLAŞTIRILAMAYANLAR"

Yazarın "yolsuzlaştırılamayanlar" adını verdiği üçüncü gruptakilerin de sayısı az.

Bu gruptakiler, komutanlarının işlediği cinayetleri rapor ediyor. Bu nedenle dışlanıyor, sürgün ediliyor ya da tacize uğruyorlar.

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 5

Ordunun büyük bölümü, daha önce şiddete eğilimi olmayan askerlerden oluşuyor.

Bu askerlerin davranışlarını, rol model aldıkları üstleri ve görev yaptıkları birlikteki normlar belirliyor.

Gazze'de savaşmış bir İsrail askeri, "Kendimi Nazi gibi hissettim. Bizler Naziydik, onlar Yahudiydi. Tam olarak böyle görünüyordu." diye konuştu.

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 6

YASAYA UYGUN DAVRANANLAR

Beşinci ve son gruptakiler, yasaya uygun davranan, orantılı güç kullanan askerlerden oluşuyor.

Yoel Elizur, son savaşta İsrail askerlerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin çok fazla kanıt biriktiğini yazdı.

İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor" - 7

ORDU İÇİNDE ŞİDDET ARTIYOR

Beyaz bayrak sallayan sivillerin üzerine ateş açmaktan esir alınanlara ve cesetlere uygulanan kötü muameleye kadar pek çok suç işlendiğini belirtti.

Elizur, ordu içinde derisi kalınların ve ideolojik olarak şiddeti meşrulaştıranların sayısının ve uyguladığı şiddetin arttığına dikkat çekti.

İsrailli profesöre göre bu grupların ordu içinde etkisinin artmasına, hükümetin nefret ve intikam söylemi yol açtı.

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