İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor"
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanırken, insan hakları örgütleri de ordunun savaş suçlarını belgeliyor. Kudüs Yahudi Üniversitesi'nden Profesör Yoel Elizur, askerlerin Gazze'de işlediği suçlara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Askerlerin akıl sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan profesör, "Gazze'deki sivil katliamlardan dehşete kapıldım." dedi.
"TANRI GİBİYDİK"
Kudüs Yahudi Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Yoel Elizur, Haaretz gazetesi için bir yazı kaleme aldı.
Savaş suçu işleyen İsrail askelerinin nasıl bir ruh hali içinde bu cinayetleri işlediğini anlattı.
Yazı, "İsrail'den çıkıp Gazze'ye girdiğimizde Tanrı gibiydik" başlığını taşıyor.