İsrail'in savaş suçları belgelendi: "Askerler canice öldürüyor"

ORDU İÇİNDE ŞİDDET ARTIYOR

Beyaz bayrak sallayan sivillerin üzerine ateş açmaktan esir alınanlara ve cesetlere uygulanan kötü muameleye kadar pek çok suç işlendiğini belirtti.

Elizur, ordu içinde derisi kalınların ve ideolojik olarak şiddeti meşrulaştıranların sayısının ve uyguladığı şiddetin arttığına dikkat çekti.

İsrailli profesöre göre bu grupların ordu içinde etkisinin artmasına, hükümetin nefret ve intikam söylemi yol açtı.