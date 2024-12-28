İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar
İsrail basınının bildirdiğine göre Tel Aviv, yıllardır WhatsApp üzerinden Esad rejimiyle gizli iletişim kurmuş. Haberde, Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in, Kremlin'de Esad'la görüşmeyi planladığı ancak Esad'ın görüşmeden vazgeçtiği ayrıntısı da yer aldı.
İsrail'in yıllardır WhatsApp üzerinden Suriye'deki Beşar Esad rejimiyle gizli iletişim kurduğu ortaya çıktı.
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejiminin lideri Beşar Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü belirtildi.