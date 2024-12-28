İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar

LÜBNAN'A SİLAH AMBARGOSU İÇİN GİZLİ ANLAŞMA

Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmanın yanı sıra İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Suriye'ye uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.