İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar

İsrail basınının bildirdiğine göre Tel Aviv, yıllardır WhatsApp üzerinden Esad rejimiyle gizli iletişim kurmuş. Haberde, Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in, Kremlin'de Esad'la görüşmeyi planladığı ancak Esad'ın görüşmeden vazgeçtiği ayrıntısı da yer aldı.

İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar - 1

İsrail'in yıllardır WhatsApp üzerinden Suriye'deki Beşar Esad rejimiyle gizli iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejiminin lideri Beşar Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

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İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar - 2

KOD ADI "MUSA"

Habere göre, İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) WhatsApp üzerinden mesajlar yoluyla söz konusu irtibatı, İsrail ordusunun Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından rejimin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la kurduğu öne sürüldü.

İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar - 3

LÜBNAN'A SİLAH AMBARGOSU İÇİN GİZLİ ANLAŞMA

Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmanın yanı sıra İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Suriye'ye uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.

İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar - 4

MOSSAD, KREMLİN'DE ESAD'LA GÖRÜŞME PLANLANMIŞ

Haberde ayrıca, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in, 2019 yılı sonunda Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Esad'la görüşmeyi planladığı ancak Esad'ın görüşmeden vazgeçtiği belirtildi.

İsrail'in Suriye'de gizli operasyonu: Esad'la WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar - 5
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