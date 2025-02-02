İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor"

İsrail, Suriye'de ileri karakollar inşa ederek yerel halkın işgal korkusunu artırıyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, İsrail askerlerinin Suriye'de girdiği bölgeleri analiz etti. Yerel yetkililer ve halk, bölgedeki son durumu anlattı.

İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor" - 1

İsrail ordusu geçen ay Suriye'nin bir dizi köyüne girdiğinde, askerler yerel halka varlığın geçici olacağı konusunda güvence verdi. Amaç silahları ele geçirmek ve Beşar Esad rejiminin çöküşünden sonra bölgeyi güvence altına almakla sınırlıydı.

Ancak bunu takip eden hafriyat araçları daha kalıcı bir varlığa işaret ediyor.

İsrail askerlerinin köyünün kenarında yeni bir askeri karakol inşa etmesini izleyen Jubata al-Khassab belediye başkanı Mohammed Muraiwid, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Askeri üsler inşa ediyorlar. Bunun neresi geçici?” diye konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor" - 2

"ALFA HATTI" AŞILDI

Washington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde 6’dan fazla yapı ve araç ile birkaç kilometre güneyde neredeyse aynı inşaatı gösteriyor. Her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'de Arap komşularıyla yaptığı savaşta ele geçirdiği Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

Uzmanların üçüncü bir üssün başlangıcı olduğunu söylediği temizlenmiş bir arazi, birkaç kilometre daha güneyde görülebiliyor.

Devrik lider Esad'ın, aralık ayında ülkesi üzerindeki hakimiyetinin çökmesinden saatler sonra, İsrail tankları ve birlikleri son yarım yüzyıldır ateşkes sınırını belirleyen “Alfa hattını” aşarak Suriye toprakları içinde ve bazı durumlarda ötesinde Birleşmiş Milletler tarafından korunan tampon bölgeye girdi.

İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor" - 3

"İLERİ GÖZLEM ÜSLERİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İsrail ve Suriye arasında 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasına göre askerden arındırılmış olması gereken 90 kilometrekarelik tampon bölgeye İsrail askerleri girip çıkıyor.

İsrail, Esad rejiminin çökmesinin ardından bu anlaşmayı geçersiz saydığını söyledi. Yerel yetkililer, tampon bölgenin en geniş yerinde yaklaşık 9,5 kilometre genişliğinde olduğunu, ancak bazı noktalarda İsrail birliklerinin bunun birkaç kilometre ötesine kadar ilerlediğini söyledi.

Contested Ground'da görüntü analisti olan William Goodhind, yakın zamana kadar Suriye'nin kontrolünde olan bölgede yer alan iki yeni inşaat alanının, yapı ve tarz olarak Golan Tepeleri'nin İsrail'in elinde olan kısmındakilere benzer ileri gözlem üsleri gibi göründüğünü söyledi.

İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor" - 4

GÖZETLEME NOKTASINA YENİ BİR YOL

Jubata al-Khassab'daki üs daha gelişmişken güneydeki üssün yapım aşamasında olduğu görülüyor.

Goodhind, ilk üssün askerler için daha iyi bir görüş alanı sağlayacağını, ikincisinin ise bölgedeki yol ağına daha iyi erişim sağlayacağını ve daha güneydeki temizlenmiş araziye inşa edilmesi halinde üçüncü bir üssün de kurulabileceğini söyledi. BBC daha önce Jubata al-Khassab'daki inşaat alanını haber yapmıştı.

Uydu görüntüleri ayrıca Kuneytra şehrinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, sınır hattından Kodana köyü yakınlarındaki bir tepenin zirvesine uzanan ve İsrail güçlerine yeni bir gözetleme noktası sağlayan yeni bir yol gösteriyor.

İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor" - 5

"KİMSE SORMAYA CESARET EDEMİYOR"

Muraiwid, Jubata al-Khassab yakınlarındaki ileri karakolu inşa etmek için İsrail buldozerlerinin köyün meyve ağaçlarını ve koruma altındaki bir doğa rezervinin bir kısmındaki diğer ağaçları söktüğünü söyledi. Belediye Başkanı, “Onlara bunu bir işgal olarak gördüğümüzü söyledik” dedi.

Yerel halk, Suriye'ye girdiklerinden bu yana İsrail askerlerinin kontrol noktaları kurduğunu, yolları kapattığını, evlere baskınlar düzenlediğini, bölge sakinlerini yerlerinden ettiğini ve varlıklarına karşı gösteri yapan protestoculara ateş açtığını söylüyor. Geceleri devriyeler üslerine dönmeden önce ışıkları kapalı bir şekilde arka yollarda görülüyor.

55 yaşındaki Budour Hassan, “Kimse ne yaptıklarını bilmiyor. Kimse sormaya cesaret edemiyor” dedi.

İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor" - 6

NETANYAHU "SÜRESİZ" DEMİŞTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'deki faaliyetlerinin niteliği ve süresiyle ilgili sorulara cevaben “IDF güçleri, kuzey İsrail sakinlerini korumak için Suriye'nin güneyinde, tampon bölge içinde ve stratejik noktalarda faaliyet gösteriyor” açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek askerlerin varlığının süresiz olduğunu söylemişti.

İsrail askerlerinin protestoculara ateş açtığına dair haberlerle ilgili olarak IDF, göstericilerden askerlerden uzaklaşmalarının istenmesinin ardından “standart operasyon prosedürlerine uygun olarak” hareket ettiklerini öne sürdü.

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