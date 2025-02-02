İsrail'in Suriye'deki gizli karakolları: Alfa Hattı aşıldı "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor"

İsrail ordusu geçen ay Suriye'nin bir dizi köyüne girdiğinde, askerler yerel halka varlığın geçici olacağı konusunda güvence verdi. Amaç silahları ele geçirmek ve Beşar Esad rejiminin çöküşünden sonra bölgeyi güvence altına almakla sınırlıydı.

Ancak bunu takip eden hafriyat araçları daha kalıcı bir varlığa işaret ediyor.

İsrail askerlerinin köyünün kenarında yeni bir askeri karakol inşa etmesini izleyen Jubata al-Khassab belediye başkanı Mohammed Muraiwid, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Askeri üsler inşa ediyorlar. Bunun neresi geçici?” diye konuştu.