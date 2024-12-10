İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı

Şam'da yaşanan geçiş dönemini fırsat olarak gören İsrail, Suriye'yi işgale başladı. İsrail ordusu, iki gün içinde Suriye topraklarında 300'e yakın hedefi vurdu. Son bilgiler, İsrail tanklarının Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığını gösteriyor. İsrail ordusu, "kritik silahların teröristlerin eline geçmemesi" gibi bir gerekçeyle Suriye'ye saldırıyor. İsrail saldırılarından Suriye ordusuna ait savaş gemileri ve uçakları ağır zarar gördü. Suriyeli yetkililerin verdiği bilgiye göre, kuzeydeki Kamışlı üssü de İsrail tarafından vuruldu. Suriye ordusuna ait üç hava üssü ağır saldırıya uğradı ve deniz üslerine yönelik saldırılarda donanmaya kayıp verdirildi. İsrail ordu radyosu, Suriye ordusunun askeri kapasitesinin yüzde 70-80 kadarının yok edildiğini belirtti. İsrail bir yandan da Golan Tepeleri'ni işgalini genişletiyor. Ordu, tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürüyor.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 1

İsrail ordusu, karmaşa yaşanan Suriye'de iki günde 300'den fazla hedefi vurdu.  İsrail,  Suriye'yi kısmen işgale de başladı.

İsrail medyasına göre İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye topraklarında 300'den fazla askeri hedefi vurdu.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı bir saldırının başkent Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştığını söyledi. Son gelen bilgilere göre, Şam'a 20 kilometre uzaklıktaki Katana kasabası yakınlarında İsrail tankları görüldü.  

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise iddiaları yalanladı. İsrail güçlerinin tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürdü.

İsrail ordu radyosu, Suriye ordusunun askeri kapasitesinin yüzde 70-80 kadarının yok edildiğini belirtti. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 2

GEMİ FİLOLARI İMHA EDİLDİ

Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran, askerden arındırılmış bölgenin doğusunda Suriye topraklarının 20 km içerisindeki Katana'ya ulaştığını söyledi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail donanmasının dün gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait gemi filosunu imha ettiğini bildirdi.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 3

LAZKİYE DE HEDEFTE

Kamışlı ve Humus'taki bazı askeri üslerin de vurulduğu belirtiliyor. 

Gelen bilgilere göre İsrail saldırıları Lazkiye'deki denizden denize füze taşıyan gemiler de vuruldu.

Suriyeli güvenlik kaynakları İsrail ordusunun Lazkiye'ye hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma sistemlerinin hedef alındığını aktardı.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 4

"HİZBULLAH'IN ELİNE GEÇECEK" İDDİASI

İsrail'in hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" diye yazdı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ordusuna ait onlarca tank, uçak ve askeri helikoptere yönelik saldırılar  düzenlendiğini duyurmuştu.

Ordusu, bu kritik silahların Hizbullah'ın eline geçeceği iddiayla saldırıları düzenlediğini açıkladı. 

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 5

ŞAM'DA KİMYASAL TESİS VURULDU

İsrail, Şam'da Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir ofisinin bulunduğu Barzeh bölgesini vurdu. Merkez, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantıları nedeniyle yaptırıma tutulmuş ve daha önce de hedef alınmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 6

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

İsrail'in BM'ye sunduğu mektupta "Suriye'deki silahlı gruplar arasındaki çatışmaya müdahil değiliz, eylemlerimiz sadece güvenliğimizi koruma odaklı" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 7

İsrail ordu sözcüsü Hagari, ordunun stratejik silahların "düşmanların eline geçmemesi için" harekete geçtiğini öne sürdü. 

Hagari, İsrail'in Suriye'de sınırlarını ve sivilleri korumaktan öte bir çıkarı olmadığını iddia ederken güçlerin Şam'a doğru ilerlemediğini belirtti.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 8

İsraı̇llı̇ sözcü, ordunun stratejı̇k sı̇lahların düşmanların elı̇ne geçmemesı̇ ı̇çı̇n harekete geçtı̇ğı̇nı̇ söyledı̇.

İsraı̇l askerı̇ sözcüsü İsraı̇l'ı̇n surı̇ye'de sınırlarını ve sı̇vı̇llerı̇ korumaktan öte bı̇r çıkarı olmadığını söyledı̇.

İsraı̇l askerı̇ sözcüsü İsraı̇l güçlerı̇nı̇n Şam'a doğru ı̇lerlemedı̇ğı̇nı̇ öne sürdü.

İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı - 9

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğin yinelendiği açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." ifadeleri yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER