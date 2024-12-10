İsrail'in Suriye'deki işgali genişliyor: Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı
Şam'da yaşanan geçiş dönemini fırsat olarak gören İsrail, Suriye'yi işgale başladı. İsrail ordusu, iki gün içinde Suriye topraklarında 300'e yakın hedefi vurdu. Son bilgiler, İsrail tanklarının Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığını gösteriyor. İsrail ordusu, "kritik silahların teröristlerin eline geçmemesi" gibi bir gerekçeyle Suriye'ye saldırıyor. İsrail saldırılarından Suriye ordusuna ait savaş gemileri ve uçakları ağır zarar gördü. Suriyeli yetkililerin verdiği bilgiye göre, kuzeydeki Kamışlı üssü de İsrail tarafından vuruldu. Suriye ordusuna ait üç hava üssü ağır saldırıya uğradı ve deniz üslerine yönelik saldırılarda donanmaya kayıp verdirildi. İsrail ordu radyosu, Suriye ordusunun askeri kapasitesinin yüzde 70-80 kadarının yok edildiğini belirtti. İsrail bir yandan da Golan Tepeleri'ni işgalini genişletiyor. Ordu, tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürüyor.
İsrail ordusu, karmaşa yaşanan Suriye'de iki günde 300'den fazla hedefi vurdu. İsrail, Suriye'yi kısmen işgale de başladı.
İsrail medyasına göre İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye topraklarında 300'den fazla askeri hedefi vurdu.
Bölgedeki güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı bir saldırının başkent Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştığını söyledi. Son gelen bilgilere göre, Şam'a 20 kilometre uzaklıktaki Katana kasabası yakınlarında İsrail tankları görüldü.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise iddiaları yalanladı. İsrail güçlerinin tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürdü.
İsrail ordu radyosu, Suriye ordusunun askeri kapasitesinin yüzde 70-80 kadarının yok edildiğini belirtti.