İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı

Esad rejiminin devrimesi sonucu Suriye'de işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'nin askeri kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini ortadan kaldırıldığını iddia ediyor. Yayınlanan uydu görüntüleri, Suriye'nin Lazkiye limanında imha edilen Osa sınıfı füze botlarını gösteriyor.

İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı - 1

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu Suriye'yi işgalini genişletti.

İsrail savaş uçakları, Şam ve çevresindeki askeri ve güvenlik noktalarını, güneybatıdaki Kuneytra vilayetini, Lazkiye Limanı'ndaki Suriye donanmasına ait gemileri ve kıyı bölgelerindeki askeri depoları vurdu.

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İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı - 2

"YÜZDE 80'İ İMHA EDİLDİ"

Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, 10 Aralık'ta Lazkiye limanında imha edilen Osa sınıfı füze botlarını gösteriyor.

İsrail ordusu, saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'inin ortadan kaldırıldığını iddia ediyor.

İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı - 3

1974 ANLAŞMASINI İHLAL ETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün yaptığı açıklamada İsrail'in Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düşmesinden bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla “Suriye'deki en önemli askeri mevzileri yok ettiğini” belirtti.

Suriye ve İsrail kaynaklarına göre İsrail ordusu ayrıca 1974 ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan silahsızlandırılmış tampon bölgeye girerek pazartesi gününden itibaren sınır bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi.
İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı - 4

480 HAVA SALDIRISI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Sayı 480 olarak güncellendi.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtildi.

İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı - 5

ŞAM'A 25 KİLOMETRE YAKLAŞTI

İsrail, rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı - 6
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