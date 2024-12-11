İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı

1974 ANLAŞMASINI İHLAL ETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün yaptığı açıklamada İsrail'in Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düşmesinden bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla “Suriye'deki en önemli askeri mevzileri yok ettiğini” belirtti.

Suriye ve İsrail kaynaklarına göre İsrail ordusu ayrıca 1974 ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan silahsızlandırılmış tampon bölgeye girerek pazartesi gününden itibaren sınır bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi.