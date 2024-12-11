İsrail'in Suriye'yi işgali: Lazkiye limanında vurulan füze botlarının görüntüleri yayınlandı
Esad rejiminin devrimesi sonucu Suriye'de işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'nin askeri kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini ortadan kaldırıldığını iddia ediyor. Yayınlanan uydu görüntüleri, Suriye'nin Lazkiye limanında imha edilen Osa sınıfı füze botlarını gösteriyor.
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu Suriye'yi işgalini genişletti.
İsrail savaş uçakları, Şam ve çevresindeki askeri ve güvenlik noktalarını, güneybatıdaki Kuneytra vilayetini, Lazkiye Limanı'ndaki Suriye donanmasına ait gemileri ve kıyı bölgelerindeki askeri depoları vurdu.