İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem"

ON YILDIR GELİŞTİRİLİYOR

Amerikan gazetesi Washington Post, yapay zeka programının daha önce bildirilmemiş ayrıntılarını ve on yıllık geçmişini ortaya koydu.

Yapay zeka tarafından toplanan istihbaratın kalitesi, yeterli incelmeye tabi tutulup tutulmadığı ve yapay zekaya dayanmanın ordunun istihbarat yeteneklerini zayıflatıp zayıflatmayacağı tartışmalara neden oldu.

ÖLDÜREN PERDE ARKASI GÜÇ

Bazı eleştirmenler, programın Gazze'deki ölüm oranını hızlandıran perde arkası bir güç olduğunu savunuyor.

İsrail ise yapay zeka kullanımının hayatları tehlikeye attığı yönündeki iddiaların "yersiz" olduğunu söylüyor.