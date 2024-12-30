İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem"

Gazze savaşından yıllar önce İsrail, istihbarat birimini bir yapay zeka test sahasına dönüştürdü. Bu durum üst düzey yetkililer arasında "istihbarat güvenliği" tartışmalarını tetikledi. Ordu tarafından yaklaşık on yıldır geliştirilmekte olan sistemin, Gazze'deki ölüm oranını hızlandıran perde arkası bir güç olduğu iddia ediliyor. Bazı uzmanlar, bu yapay zeka aracını şimdiye kadar konuşlandırılmış "en gelişmiş askeri yapay zeka girişimi" olarak tanımlıyor. İsrail ise yapay zeka kullanımının hayatları tehlikeye attığı yönündeki iddiaların "yersiz" olduğunu söylüyor.

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 1

ORDU SIRTINI YAPAY ZEKAYA YASLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri, 7 Ekim'de saldırılara başladıkları Gazze Şeridi'nde ev adresleri, tüneller ve diğer altyapı bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanından yararlanarak şehri bombalarla doldurdu.

Savaşın baş döndürücü hızını korumak için ordu, yüzlerce ek hedefi hızla üretebilen Habsora — veya "İncil" — adlı ayrıntılı bir yapay zeka aracına yöneldi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 2

"EN GELİŞMİŞ ASKERİ GİRİŞİM"

Operasyona aşina iki kaynağa göre, yapay zeka aracı vurulacak alanlar tükendikçe yeni hedefler belirlemek üzerine kuruldu.

Yapay zekanın hedefleri yeniden doldurmak için kullanılması, ordunun kesintisiz bir şekilde operasyonlarını sürdürebilmesini sağladı.

Bazı uzmanlar, bu yapay zeka aracını şimdiye kadar konuşlandırılmış en gelişmiş askeri yapay zeka girişimi olarak tanımlıyor.

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 3

ON YILDIR GELİŞTİRİLİYOR

Amerikan gazetesi Washington Post, yapay zeka programının daha önce bildirilmemiş ayrıntılarını ve on yıllık geçmişini ortaya koydu.

Yapay zeka tarafından toplanan istihbaratın kalitesi, yeterli incelmeye tabi tutulup tutulmadığı ve yapay zekaya dayanmanın ordunun istihbarat yeteneklerini zayıflatıp zayıflatmayacağı tartışmalara neden oldu.

ÖLDÜREN PERDE ARKASI GÜÇ

Bazı eleştirmenler, programın Gazze'deki ölüm oranını hızlandıran perde arkası bir güç olduğunu savunuyor.

İsrail ise yapay zeka kullanımının hayatları tehlikeye attığı yönündeki iddiaların "yersiz" olduğunu söylüyor.

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 4

YAPAY ZEKANIN HEDEF BANKASI

Yakalanan iletişimlerden, uydu görüntülerinden ve sosyal ağlardan gelen veri yığınlarını inceleyen algoritmalar; tünellerin, roketlerin ve diğer askeri hedeflerin koordinatlarını ortaya çıkarıyor.

Bir istihbarat analisti tarafından incelemeden geçen öneriler, kıdemli bir subay tarafından "hedef bankasına" yerleştiriliyor.

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 5

SİSTEMİN HATA PAYI GİZLENİYOR MU?

Bölümün bazı subayları, karar alma sürecini hızlandıran makine öğrenimi teknolojisinin altta yatan kusurları gizlediğine dair uzun süredir endişelerini dile getiriyordu.

Eski bir üst düzey askeri yetkiliye göre, üst düzey liderliğe sunulan raporlar istihbaratın nasıl elde edildiğini (insan analistlerden mi yoksa yapay zeka sistemlerinden mi) belirtmiyordu ve bu da yetkililerin bir bulguyu değerlendirmesini zorlaştırıyordu.

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 6

DİL AYRIMI YAPAMIYOR

İki eski üst düzey askeri lidere göre, bir iç denetim, Arapça dilini işlemek için kullanılan bazı yapay zeka sistemlerinin yanlışlıklar içerdiğini, önemli argo kelimeleri ve ifadeleri anlamada başarısız olduğunu tespit etti.

İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem" - 7

İsrail'in bu teknolojiyi kullanmasını destekleyenler, yapay zeka gibi yenilikleri agresif bir şekilde kullanmanın, kararlı ve güçlü düşmanlarla karşı karşıya olan küçük bir ülkenin hayatta kalması için gerekli olduğunu savunuyor.

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