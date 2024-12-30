İsrail'in yapay zeka fabrikası: "Gazze'yi öldüren sistem"
Gazze savaşından yıllar önce İsrail, istihbarat birimini bir yapay zeka test sahasına dönüştürdü. Bu durum üst düzey yetkililer arasında "istihbarat güvenliği" tartışmalarını tetikledi. Ordu tarafından yaklaşık on yıldır geliştirilmekte olan sistemin, Gazze'deki ölüm oranını hızlandıran perde arkası bir güç olduğu iddia ediliyor. Bazı uzmanlar, bu yapay zeka aracını şimdiye kadar konuşlandırılmış "en gelişmiş askeri yapay zeka girişimi" olarak tanımlıyor. İsrail ise yapay zeka kullanımının hayatları tehlikeye attığı yönündeki iddiaların "yersiz" olduğunu söylüyor.
ORDU SIRTINI YAPAY ZEKAYA YASLADI
İsrail Savunma Kuvvetleri, 7 Ekim'de saldırılara başladıkları Gazze Şeridi'nde ev adresleri, tüneller ve diğer altyapı bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanından yararlanarak şehri bombalarla doldurdu.
Savaşın baş döndürücü hızını korumak için ordu, yüzlerce ek hedefi hızla üretebilen Habsora — veya "İncil" — adlı ayrıntılı bir yapay zeka aracına yöneldi.