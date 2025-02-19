İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor"

Batı Şeria'da İsrail ordusunun operasyonları nedeniyle son haftalarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunun, 1967 Arap-İsrail savaşından bu yana en büyük yerinden edilme olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki taktiklerinin Gazze'dekinden farksız hale geldiğini söylüyor. İsrail ordusuysa Batı Şeria'da toplu tahliye emirleri vermediğini iddia ediyor.

İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor" - 1

HEDEF BU KEZ BATI ŞERİA

İsrail ordusununu hedefinde Gazze'den sonra Batı Şeria var.

Gazze'de ateşkes sağlanmasından iki gün sonra 21 Ocak'ta Batı Şeria'da geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor" - 2

GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR DÜZENLENDİ

İlk hedefte Cenin kenti vardı. Önceki operasyonların aksine Cenin yakınlarındaki kasabalara da geniş çaplı saldırılar düzenlendi.

Son haftalarda on binlerce Batı Şerialı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor" - 3

GAZZE'DEKİ TAKTİKLER UYGULANIYOR

Aileler yerinden edilirken İsrail'in 1948'de kuruluşunda yaşananların Filistinlilerin hafızasında yeniden canlandığına dikkat çekiliyor

Uzmanlar, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki taktiklerinin Gazze'dekinden farksız hale geldiğini söylüyor.

İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor" - 4

BATI ŞERİALILAR EVLERİNİ TERK EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri sürme planının, İsrail'de aşırı sağcıların Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki çağrılarını güçlendirdiği belirtiliyor.

İsrail ordusuysa Batı Şeria'da toplu tahliye emirleri vermediğini iddia ediyor. Sadece ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş sağlandığı belirtiliyor.

Ancak Batı Şerilalılar korkuya kapılarak değil İsrail ordusunun talimatı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor" - 5

İSRAİL ASKERLERİNDEN TACİZ

Filistinliler, askerlerin bazen kendilerine silah doğrultuğunu belirtiyor.

Evinden edilen bir Filistinli, "İsrail ordusunun baskınlarında askerlerin ilk yaptığı alt yapıyı tahrip etmek ve çocuklarla yaşlıları terörize edip korkutmak. Bir eve girerken izin istemiyorlar. kapısında patlayacı infilak ettirip öyle içeri giriyorlar. Kapının arkasında o anda birilerinin olması onlar için önemli değil." diye konuştu.

İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor" - 6

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki hükümet binaları ve camilere sığındı.

Evlerini kaçan ailelere açanlar da oldu. Terk edilen evlerin İsrail askerleri tarafından kullanıldığına dair de haberler geliyor.

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