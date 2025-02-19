İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor"

İSRAİL ASKERLERİNDEN TACİZ

Filistinliler, askerlerin bazen kendilerine silah doğrultuğunu belirtiyor.

Evinden edilen bir Filistinli, "İsrail ordusunun baskınlarında askerlerin ilk yaptığı alt yapıyı tahrip etmek ve çocuklarla yaşlıları terörize edip korkutmak. Bir eve girerken izin istemiyorlar. kapısında patlayacı infilak ettirip öyle içeri giriyorlar. Kapının arkasında o anda birilerinin olması onlar için önemli değil." diye konuştu.