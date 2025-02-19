İsrail'in yeni hedefi Batı Şeria: "Gazze'deki taktikler uygulanıyor"
Batı Şeria'da İsrail ordusunun operasyonları nedeniyle son haftalarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunun, 1967 Arap-İsrail savaşından bu yana en büyük yerinden edilme olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki taktiklerinin Gazze'dekinden farksız hale geldiğini söylüyor. İsrail ordusuysa Batı Şeria'da toplu tahliye emirleri vermediğini iddia ediyor.
HEDEF BU KEZ BATI ŞERİA
İsrail ordusununu hedefinde Gazze'den sonra Batı Şeria var.
Gazze'de ateşkes sağlanmasından iki gün sonra 21 Ocak'ta Batı Şeria'da geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.