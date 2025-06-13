İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor

Yeni bir araştırma, Avrupa’dan İsrail’e gönderilen askeri eğitimli köpeklerin, Gazze ve Batı Şeria’daki operasyonlarda sivillere karşı birer silah olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor - 1

AVRUPA'DAN İSRAİL'E TEPKİ ÇEKEN DESTEK

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Avrupa ülkelerinden İsrail’e gönderilen askeri eğitimli köpekler, Filistinli sivillere karşı saldırı aracı olarak kullanılıyor.

İddiaya göre İsrail ordusunun elit birimi Oketz tarafından kullanılan bu köpeklerin büyük kısmı, Belçika Malinois ırkına mensup ve Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor.

"EVCİL HAYVAN" GİBİ GÖNDERİLİYORLAR

2022 ile 2024 yılları arasında yüzlerce köpeğin Avrupa’dan İsrail’e gönderildiği tespit edildi. Bu köpeklerin gönderimi, hayvanlar “evcil” olarak sınıflandırıldığı için kontrolsüz biçimde gerçekleşti.

Ancak İsrail’e varan bu hayvanların birçoğu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki askeri baskınlarda sivillere karşı kullanıldı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor - 2

ÇOK SAYIDA OLAY BELGELENDİ

Araştırma, köpek saldırısına uğrayan çok sayıda sivil vakasını ortaya koydu.

Bunlar arasında üç yaşındaki İbrahim Hashash’ın, ailesiyle birlikte saklandığı evde ağır yaralanması; Down sendromlu Muhammed Bhar’ın, evine yapılan baskında saldırıya uğraması; ve hamile Tahrir Husni’nin saldırı sonrası düşük yapması gibi ciddi olaylar bulunuyor.

Belgelenmiş vakalarda köpeklerin, sivillere karşı saldırı ve sindirme aracı olarak sistematik şekilde kullanıldığı öne sürülüyor.

İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor - 3

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ UYARDI

İnsan hakları örgütleri, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve hem insanlar hem hayvanlar açısından büyük etik sorunlar doğurduğunu belirtiyor.

Al-Haq ve Physicians for Human Rights gibi kuruluşlar, köpeklerin Filistinlilere işkence, gözdağı ve fiziksel saldırı aracı olarak kullanıldığı en az 18 ayrı vakayı belgeledi.

İsrail ordusu ise köpek kullanımının operasyonel gereklilik olduğunu ve sadece “askeri tehdit” oluşturan durumlarda uygulandığını savunuyor.

İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor - 4

KÖPEKLERİ SİVİLLERE YÖNLENDİRİYORLAR

Oketz biriminin açıklamasına göre, son birkaç yıl içinde 42 askeri köpek operasyonlar sırasında öldü.

Ancak videolar ve tanıklıklar, köpeklerin doğrudan sivillere yönlendirildiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Avrupa ülkelerinde ise bu ihracatlara dair denetim eksikliği dikkat çekiyor.

Hollanda, Almanya ve İngiltere’den yüzlerce köpeğin veteriner belgeleriyle gönderildiği tespit edilse de bu hayvanların İsrail’deki askeri amaçlı kullanımına dair herhangi bir kısıtlama ya da izleme mekanizması bulunmuyor.

İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor - 5

"HAYVANLARI SAVAŞ ARACINA DÖNÜŞTÜRMEK"

İnsan hakları uzmanları, hayvanların savaş aracı olarak kullanılmasının etik ve hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu vurgularken, Avrupa'ya bu tür ihracatlara son verilmesi çağrısında bulunuyor.

Bu araştırma, yalnızca İsrail’in askeri pratiğini değil, aynı zamanda Avrupa’nın bu sistemdeki dolaylı rolünü de gündeme getiriyor.

Savaşta sadece silahlar değil, hayvanlar da insanlara karşı kullanılabiliyor. Bu durum, uluslararası toplumun görmezden gelmemesi gereken yeni bir etik tartışmayı beraberinde getiriyor.

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