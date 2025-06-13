İsrail'in yeni silahı: Avrupa'dan "saldırı köpekleri" gönderiliyor

AVRUPA'DAN İSRAİL'E TEPKİ ÇEKEN DESTEK

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Avrupa ülkelerinden İsrail’e gönderilen askeri eğitimli köpekler, Filistinli sivillere karşı saldırı aracı olarak kullanılıyor.

İddiaya göre İsrail ordusunun elit birimi Oketz tarafından kullanılan bu köpeklerin büyük kısmı, Belçika Malinois ırkına mensup ve Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor.

"EVCİL HAYVAN" GİBİ GÖNDERİLİYORLAR

2022 ile 2024 yılları arasında yüzlerce köpeğin Avrupa’dan İsrail’e gönderildiği tespit edildi. Bu köpeklerin gönderimi, hayvanlar “evcil” olarak sınıflandırıldığı için kontrolsüz biçimde gerçekleşti.

Ancak İsrail’e varan bu hayvanların birçoğu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki askeri baskınlarda sivillere karşı kullanıldı.