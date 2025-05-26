İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
Aralarında İsrailli bakan Ben-Gvir’in de olduğu bin 400’ü aşkın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
Kudüs İslam Vakıflar İdaresi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in İsrailli yetkililer ve bin 400’den fazla fanatik Yahudi’yle işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi'nin İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini belirtti.