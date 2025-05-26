İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Aralarında İsrailli bakan Ben-Gvir’in de olduğu bin 400’ü aşkın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın - 1

Kudüs İslam Vakıflar İdaresi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in İsrailli yetkililer ve bin 400’den fazla fanatik Yahudi’yle işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi'nin İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın - 2

KUTLAMA VE AYİN YAPTILAR

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde de fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’in içinde İsrail bayrağı açtığı ve "dini ritüeller" yaptığı ifade edildi. Haberde, bazı Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya Tevrat ruloları ile girmeye çalıştıklarına dikkat çekilen açıklamada, Burak Duvarı (Ağlama) bölgesi başta olmak üzere binlerce fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’in çevresinde ve kapılarında kutlama ve ayinler düzenlediği vurgulandı.

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın - 3

HAMAS: UMUTSUZ BİR GİRİŞİM

Konuya ilişkin açıklama yapan Hamas, Ben-Gvir’in fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını “mescidin tamamen Yahudileştirilmesine yönelik umutsuz bir girişim” olarak niteledi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Fanatik Bakan Ben-Gvir’in, kalabalık fanatik Yahudi gruplarıyla birlikte Mescid-i Aksa’ya açıkça girmesi ve burada kışkırtıcı Talmudik ayinler gerçekleştirmesi, hem mescidin kutsiyetine hem İslam ümmetine yönelik açık bir saldırıdır” ifadeleri kullanıldı.

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın - 4

"FİLİSTİN HALKI, SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

Hamas’ın açıklamasında Mescid-i Aksa’ya yönelik artan ihlallere dikkat çekilerek ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Harem-i Şerif’te secde etme ve kurban kesme girişimleriyle kendini gösteren bu provokasyonlara karşı Filistin halkı Mescid-i Aksa’yı savunmaya devam edecektir. Mescidi bölme veya Yahudileştirme planlarının uygulanmasına asla izin verilmeyecektir."

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın - 5

FİLİSTİNLİLERİN BÖLGEYE GEÇİŞİ ENGELLENİYOR

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'de işgal etmesi nedeniyle her yıl on binlerce fanatik İsrailli, ırkçı ve provokatif sloganlar atarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik mekanı Eski Şehir'in Filistinlilerin yoğun olarak kullandığı Şam Kapısı'ndan geçerek yürüyüş gerçekleştiriyor. İsrail polisi, bu yürüyüş öncesinde Doğu Kudüs'te birçok noktada konuşlanarak ve demir bariyerler koyarak Filistinlilerin bu bölgelere geçişini engelliyor.

Fanatik İsrailliler geçen yıllarda düzenlenen söz konusu yürüyüşlerde Filistinlilere, basın mensuplarına, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesindeki mülklerine saldırmıştı.

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın - 6

İLK BASKINI DEĞİL

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda göreve gelen kabinesinde aşırı sağcı isimler üst düzey görevlere getirilmişti. Geçmişte nefret söylemi nedeniyle 50'den fazla iddianame hazırlanan ve bir kez "ırkçılıktan" hüküm giyen sabıkalı Ben-Gvir, aşırı sağcı Yahudi Gücü partisiyle İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilmişti. Ben-Gvir, bakanlık görevine gelmesinin ardından uluslararası camiadan gelen tepkilere rağmen defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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