İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık"
Gazze'de onbinlerce sivili öldüren İsrail askerlerinin, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandıkları itirafı geldi. Amerikan medyasına konuşan İsrail askerleri aralarında sivillerin de olduğu Filistinlilerin arkasına saklanarak Hamas mevzilerine saldırdıklarını, silah zoruyla evlerinden aldıkları insanları bubi tuzaklı tünellere sürdüklerini anlattı.
Amerikan New York Times Gazetesine konuşan askerler, Gazze'deki operasyonlarda riske girmemek için Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf etti.