İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık"

Gazze'de onbinlerce sivili öldüren İsrail askerlerinin, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandıkları itirafı geldi. Amerikan medyasına konuşan İsrail askerleri aralarında sivillerin de olduğu Filistinlilerin arkasına saklanarak Hamas mevzilerine saldırdıklarını, silah zoruyla evlerinden aldıkları insanları bubi tuzaklı tünellere sürdüklerini anlattı.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 1

Amerikan New York Times Gazetesine konuşan askerler, Gazze'deki operasyonlarda riske girmemek için Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf etti.

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İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 2

İsrail askerleri Hamas mevzilerine saldırırken, silah zoruyla önlerine kattıkları Filistinlilerin arkalarına saklandıklarını, bubi tuzaklı tünellere Filistinli esirleri gönderdiklerini anlattı. Bazı askerlerin uygulamaya tepki gösterdiği ancak İsrailli komutanların "Filistinlilerin hayatının değersiz" olduğunu söylediği belirtiliyor.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 3

İsrailli askerler bu kişilerin bazılarının sonradan masum olduğu ortaya çıkan Filistinli esirler olduğunu, bazılarınınsa evlerini kaybetmiş siviller olduğunu söylüyor.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 4

Gazeteye konuşan bazı Filistinliler de, askerlerin ev ve dükkanlarına gelerek kendilerini esir aldıklarını, giysilerini çıkarttırıp kelepçeledikten sonra canlı kalkan olarak kullandıklarını anlattı.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 5

İsrail ordusu 2000'li yıllarda benzer bir uygulama yapmış, askerler Gazze ve Batı Şeria'daki Hamas üyelerinin evlerine Filistinli sivillerin arkasına saklanarak yaklaşmıştı. "Komşu Prosedürü" olarak adlandırılan uygulama, daha sonra İsrail Yüksek Mahkemesi'nce yasaklanmıştı.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 6

Geçtiğimiz aylarda da İsrail Askerlerinin askeri aracın kaportasına bir Filistinliyi bağladıkları görüntüler infial yaratmıştı.

Hukukçular geçmişte Vietnam Savaşında ABD askerlerince de kullanılan bu tür yöntemlerin savaş suçu olduğunu söylüyor.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 7

GAZZE'NİN KUZEYİ İÇİN AÇLIK PLANI

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyini tamamen aç bırakma planını da değerlendirdiği iddia edildi.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 8

Emekli generaller tarafından sunulan plana göre kuzeye insani yardımın tamamen kesilmesi sonrası bölgenin açlık ve ölüme mahkum edilmesi hedefleniyor. Sivillere bölgeyi boşaltmak için üç hafta süre tanınması planlanırken, bölgeyi terk etmeyen herkesin savaşçı olarak sınıflandırılması gündemde olacak.
Associated Press'in ulaştığı plana göre İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde kalması ve Hamas harici yeni bir yönetim kurulması hedefleniyor.

İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık" - 9

"Generallerin Planı" olarak adlandırılan planın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda şimdilik karar verilmezken İsrail ordusu ise planla ilgili bilgileri olmadığını savunması yaptı.

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