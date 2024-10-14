İsrailli askerler itiraf etti: "Sivilleri kalkan olarak kullandık"

Emekli generaller tarafından sunulan plana göre kuzeye insani yardımın tamamen kesilmesi sonrası bölgenin açlık ve ölüme mahkum edilmesi hedefleniyor. Sivillere bölgeyi boşaltmak için üç hafta süre tanınması planlanırken, bölgeyi terk etmeyen herkesin savaşçı olarak sınıflandırılması gündemde olacak.

Associated Press'in ulaştığı plana göre İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde kalması ve Hamas harici yeni bir yönetim kurulması hedefleniyor.