İsrailli askerlerden Filistinli tutukluya cinsel işkence: Aşırı sağcılar mahkemeyi bastı
İsrailli aşırı sağcı bir grup, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in güneydeki Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alındığı Beit Lid isimli askeri mahkemeye baskın düzenledi.
İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alınmasıyla başlayan kriz, askerlerin sorgu için götürüldüğü askeri üste devam etti.
İsrail basınındaki haberlere göre, yaklaşık 100 kişilik İsrailli aşırı sağcı grup, gözaltına alınan 9 İsrail askerinin çıkarıldığı askeri mahkemenin de içinde bulunduğu Beit Lid askeri üssüne girdi.