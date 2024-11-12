İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı!

"TRUMP'IN ZAFERİ İSRAİL İÇİN DEĞERLİ BİR FIRSAT"

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Smotrich, Donald Trump'ı ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.

Aşırı sağcı bakan, Trump'ın zaferinin İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söyledi.

Smotrich, şu açıklamayı yaptı: “Trump ilk döneminde ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin kabul edilmesi ve Judea ve Samaria'daki (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) yerleşimlerin meşrulaştırılması gibi önemli adımlara öncülük etti.”

İsrailli bakan açıklamasının devamında. “Judea ve Samaria'daki yerleşimlere egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.