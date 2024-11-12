İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı!

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın zaferinin, İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söyledi. Smotrich, “Judea ve Samaria'daki (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) yerleşimlere egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" dedi. Filistin, Hamas ve Avrupa Birliği, bu açıklamaya tepki gösterdi. (Editör: Derya Doğan)

İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı! - 1

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 2025 yılında Batı Şeria'da'daki işgalini genişleteceğine yönelik tepki çeken bir açıklama yaptı.

Smotrich, hükümetini, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini artırmak için ABD'de göreve gelecek Trump yönetimiyle temas kurmaya teşvik edeceğini söyledi.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, "2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanacağı yıl olacağını" öne sürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Smotrich daha önce Savunma Bakanlığı'na bağlı İsrail Yerleşim Birimi ve Sivil İdare'ye “egemenliğin uygulanması” için altyapı çalışmalarının başlatılması talimatını vermişti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı! - 2

"TRUMP'IN ZAFERİ İSRAİL İÇİN DEĞERLİ BİR FIRSAT"

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Smotrich, Donald Trump'ı ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.

Aşırı sağcı bakan, Trump'ın zaferinin İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söyledi.

Smotrich, şu açıklamayı yaptı: “Trump ilk döneminde ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin kabul edilmesi ve Judea ve Samaria'daki (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) yerleşimlerin meşrulaştırılması gibi önemli adımlara öncülük etti.” 

İsrailli bakan açıklamasının devamında. “Judea ve Samaria'daki yerleşimlere egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı! - 3

"SOYKIRIMIN BİR UZANTISI"

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Abu Rudeineh, Smotrich'in açıklamalarının İsrail'in “2025 yılına kadar Batı Şeria üzerindeki kontrolünü tamamlama” niyetini ortaya koyduğunu söyledi.

WAFA'nın haberine göre söz konusu açıklamalar, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararının uygulanmasına yönelik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına açıkça meydan okuyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in planlarını “sömürgeci ırkçılığın farklı bir biçimi” ve “Filistinlilere yönelik soykırım ve yerinden etmenin” bir uzantısı olarak nitelendirdi.

Bakanlık, bu politikayı iki devletli çözüm konusundaki uluslararası mutabakatın tekrarlanan bir şekilde küçümsenmesi olduğunu ifade etti.

İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı! - 4

HAMAS VE AB'DEN TEPKİ

Hamas da Smotrich'in yorumlarını kınayarak bunların yalnızca bölgesel ve uluslararası gerilimi arttıracağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Terörist Maliye Bakanı Smotrich'in açıklaması, işgalin sömürgeci emellerini ve halkımızın haklarını inkar ettiğini teyit etmekte ve her türlü barış fikrini çürütmektedir” denildi.

Öte yandan Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell de İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarını eleştirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Smotrich'in söyleminin “uluslararası hukukun altını oyduğunu, Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiğini” söyledi.
İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı! - 5

"GİZLİ" PLANLAR

Smotrich, bu konuyu ilk kez gündeme getirmiyor.

İsrailli bakan haziran ayında, Amerikan New York Times gazetesinin, Batı Şeria'yı ilhak etmek ve gelecekteki bir Filistin devletine dahil etme çabalarını engellemek için “gizli bir planı” olduğu yönündeki haberlerini doğruladı.

19 Temmuz'da Uluslararası Adalet Divanı, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını bir kez daha teyit etmiş, işgal altındaki topraklarda bulunan İsrail yerleşimlerinin yıkılması gerektiğini belirtmişti.

İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin sonuçlarına ilişkin tavsiye niteliğindeki görüşünde mahkeme, bu toprakların korunması ve saygı gösterilmesi gereken “tek bir toprak birimi” oluşturduğuna hükmetmişti.

İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı! - 6
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