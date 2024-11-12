İsrailli bakan, Filistin'in tam işgali için Trump'a güveniyor: Batı Şeria'da 2025 planı!
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın zaferinin, İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söyledi. Smotrich, “Judea ve Samaria'daki (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) yerleşimlere egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" dedi. Filistin, Hamas ve Avrupa Birliği, bu açıklamaya tepki gösterdi. (Editör: Derya Doğan)
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 2025 yılında Batı Şeria'da'daki işgalini genişleteceğine yönelik tepki çeken bir açıklama yaptı.
Smotrich, hükümetini, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini artırmak için ABD'de göreve gelecek Trump yönetimiyle temas kurmaya teşvik edeceğini söyledi.
Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, "2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanacağı yıl olacağını" öne sürdü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Smotrich daha önce Savunma Bakanlığı'na bağlı İsrail Yerleşim Birimi ve Sivil İdare'ye “egemenliğin uygulanması” için altyapı çalışmalarının başlatılması talimatını vermişti.