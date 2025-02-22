İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas savaşçısını alnından öptü

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu bugün gerçekleştiriliyor.

Hamas yedinci esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Kızılhaç'a teslim edilecek rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

Diğer üç rehine Nuseyrat'ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti.