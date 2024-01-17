İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor
"Iron Truth" isimli İsrailli grup internet üzerinde savaşta Filistinlilere sempati gösteren veya Yahudiler ile İsrail hükümetine eleştiride bulunan gönderileri kaldırmak için çalışıyor. Projenin kurucusu, İsrail teknoloji sektöründen gönüllü bir grubun sosyal medyada paylaşılan içerikleri kaldırmak için canla başla çalıştığını söyledi.
TEKNOLOJİ DEVLERİYLE BAĞLANTI
İsrailli küçük bir grup internette savaşla ilgili paylaşılan ve Filistin'i destekleyen gönderileri kaldırmak için çalışıyor.
"Iron Truth" isimli proje adını İsrail ordusuna ait bir roket savar sistemden alıyor.
Projenin kurucusu büyük teknoloji şirketlerindeki kişisel bağlantılarından yararlanarak gönderilerin resmi kanallar dışında tamamen silinmesini sağladığını söyledi.
Facebook ve Intagram gibi büyük markaların ana şirketi Meta ve bağlantı iddiasında bulunduğu diğer sosyal medya platformları iddialara yanıt vermedi.