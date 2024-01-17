İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor

Google'da Tel Avivli bir yazılım mühendisi olan Dani Kaganovitch'in kurduğu "Iron Truth" sosyal medya platformlarında paylaşılan sahte, Yahudi karşıtı veya "terör yanlısı" olarak etiketledikleri yaklaşık bin gönderiyi sansürlediğini iddia ediyor.

Projenin başlangıcında yani Hamas'ın saldırısından sonraki hafta Iron Truth gönüllüleri, Hamas tarafından İsrail'deki bebeklerin toplu olarak kafalarının kesildiği iddialarına şüpheyle yaklaşan gönderileri bulup bildirmeye başladı.