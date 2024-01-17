İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor

"Iron Truth" isimli İsrailli grup internet üzerinde savaşta Filistinlilere sempati gösteren veya Yahudiler ile İsrail hükümetine eleştiride bulunan gönderileri kaldırmak için çalışıyor. Projenin kurucusu, İsrail teknoloji sektöründen gönüllü bir grubun sosyal medyada paylaşılan içerikleri kaldırmak için canla başla çalıştığını söyledi.

İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor - 1

TEKNOLOJİ DEVLERİYLE BAĞLANTI

İsrailli küçük bir grup internette savaşla ilgili paylaşılan ve Filistin'i destekleyen gönderileri kaldırmak için çalışıyor.

"Iron Truth" isimli proje adını İsrail ordusuna ait bir roket savar sistemden alıyor.

Projenin kurucusu büyük teknoloji şirketlerindeki kişisel bağlantılarından yararlanarak gönderilerin resmi kanallar dışında tamamen silinmesini sağladığını söyledi.

Facebook ve Intagram gibi büyük markaların ana şirketi Meta ve bağlantı iddiasında bulunduğu diğer sosyal medya platformları iddialara yanıt vermedi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor - 2

Google'da Tel Avivli bir yazılım mühendisi olan Dani Kaganovitch'in kurduğu "Iron Truth" sosyal medya platformlarında paylaşılan sahte, Yahudi karşıtı veya "terör yanlısı" olarak etiketledikleri yaklaşık bin gönderiyi sansürlediğini iddia ediyor.

Projenin başlangıcında yani Hamas'ın saldırısından sonraki hafta Iron Truth gönüllüleri, Hamas tarafından İsrail'deki bebeklerin toplu olarak kafalarının kesildiği iddialarına şüpheyle yaklaşan gönderileri bulup bildirmeye başladı.

İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor - 3

KANITLANAMAYAN İDDİALAR

Grubun üyeleri Hamas saldırısı hakkında "40 kafası kesilen bebek" haberlerini sorgulayan paylaşımları hızla gün yüzüne çıkardı.

Bu içerikleri "yalan haber" ve "dezenformasyon" olarak etiketleyerek kaldırılmak üzere platformlara gönderdiler.

Başı kesilen bebek iddialarına ilişkin kanıt talep eden bir gönderi proje tarafından "terörle ilişkili/sahte" içerik olarak kategorize edildi. Ancak grubun ortadan kaldırmaya çalıştığı şüpheciliğin haklı olduğu ortaya çıktı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsraillilere karşı gerçekleştirdiği saldırıda, İsrail hükümeti kafaları kesilen bebeklerle ilgili korkunç iddiayı doğrulayamadığını söyledi.

İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor - 4

Benzer şekilde, Iron Truth'un İsrail ordusunun Gazze'de hastaneleri bombaladığına dair sözde "dezenformasyonu" ortadan kaldırmaya yönelik çabaları, çok sayıda hastaneye karşı haftalarca süren hava saldırıları sonucunda yüzlerce insanın ölümünün kanıtlanmasıyla çelişiyor.

Üstelik her ne kadar paylaşımları sansürlemeye çalışsalar da bu bombardıman çok iyi belgelenmiş durumda.

İsrailli grup internette Filistin'i destekleyen içerikleri sansürlüyor - 5

Filistin'i destekleyen çoğu paylaşım bağlantısı artık çalışmıyor olsa da bazıları hala aktif.

Bunlardan biri, İsrail'i insanlığa karşı suç işlemekle suçlayan bir başlıkla birlikte aralarında küçük çocukların da bulunduğu ağır yaralı Filistinlilerin hastanede yattığı bir video.

Bir diğeri ise Kanadalı sosyal medya fenomeni Mohamed El-Attar'ın Hamas saldırısının ertesi günü paylaştığı gönderi. Fenomen paylaşımında 7 Ekim saldırısının bir terör eylemi değil, İsrail işgaline karşı silahlı direniş olduğunu savunuyor.

"İsrail yalan söyledi" ifadelerinin bile dezenformasyon yaratan söylemler olarak kullanılabileceği gerekçesiyle kaldırılması isteniyor.

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