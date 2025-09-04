İsrailli moda markasından "açlığa diren" kreasyonu
İsrailli kadın giyim markası Comme Il Faut, Gazze'deki açlık savaşını bir kampanyayla protesto etti. Marka, sosyal medya üzerinden üç dilde "açlığa diren" yazılı görseller paylaştı.
İsrailli kadın moda markası Comme Il Faut, Gazze'deki sivillerin açlığı protesto eden bir sosyal medya kampanyası başlattı.
İsrailli şefler ve restoran işletmecileri, markanın Instagram ve Facebook hesaplarında yayınlanan kampanyada, İbranice, İngilizce ve Arapça “Açlığa diren” yazan boş tencereler tutuyor.