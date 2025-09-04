İsrailli moda markasından "açlığa diren" kreasyonu

"MODA DA YEMEK GİBİ POLİTİK BİR KONU"

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Comme Il Faut'un direktörü Romi Kaminer Goldfainer bir röportajda, “Gazze'de olanlar ve Gazze'deki açlık nedeniyle, gıda sektöründen kişiler ve şeflerle bu fotoğraf çekimini yapmaya karar verdik” dedi.

Goldfainer, “Bu dönemde moda hakkında konuşmanın ne kadar zor olduğunu düşündük. Tel Aviv'den bir saat uzaklıkta böyle korkunç bir açlık varken, yemek hakkında konuşmak daha da zor” diye ekledi.

Kadınlar için kıyafetler üretiklerini belirten Goldfainer, "Modanın da yemek gibi, kültürdeki her şey gibi politik bir konu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.