İsrailli moda markasından "açlığa diren" kreasyonu

İsrailli kadın giyim markası Comme Il Faut, Gazze'deki açlık savaşını bir kampanyayla protesto etti. Marka, sosyal medya üzerinden üç dilde "açlığa diren" yazılı görseller paylaştı.

İsrailli kadın moda markası Comme Il Faut, Gazze'deki sivillerin açlığı protesto eden bir sosyal medya kampanyası başlattı.

İsrailli şefler ve restoran işletmecileri, markanın Instagram ve Facebook hesaplarında yayınlanan kampanyada, İbranice, İngilizce ve Arapça “Açlığa diren” yazan boş tencereler tutuyor.

"MODA DA YEMEK GİBİ POLİTİK BİR KONU"

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Comme Il Faut'un direktörü Romi Kaminer Goldfainer bir röportajda, “Gazze'de olanlar ve Gazze'deki açlık nedeniyle, gıda sektöründen kişiler ve şeflerle bu fotoğraf çekimini yapmaya karar verdik” dedi.

Goldfainer, “Bu dönemde moda hakkında konuşmanın ne kadar zor olduğunu düşündük. Tel Aviv'den bir saat uzaklıkta böyle korkunç bir açlık varken, yemek hakkında konuşmak daha da zor” diye ekledi.

Kadınlar için kıyafetler üretiklerini belirten Goldfainer, "Modanın da yemek gibi, kültürdeki her şey gibi politik bir konu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

370 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 370'e yükseldi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) 22 Ağustos'ta Gazze'de kıtlık ilan etti.

