İsrailliler 7 Ekim'in dokuzuncu ayında Netanyahu hükümetini protesto ediyor
Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı Operasyonu"nun dokuzuncu ayında sokaklara dökülen İsrailliler, Netanyahu hükümetini protesto ediyor. Ana yolları bloke eden göstericiler, bakanlar ve milletvekillerinin evlerinin önünde de eylem yaptı. İsrail polisi, protestolara müdahale etti.
İsrailliler Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı Operasyonu"nun dokuzuncu ayında sokaklara döküldü.
Ülke genelindeki ana yolları lastik yakarak kapatan protestocular, hayatını kaybeden İsrailliler için anma törenleri düzenledi.