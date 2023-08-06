İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde yine sokaklara indi. Göstericiler bu hafta, Netanyahu’nun siluetinin yer aldığı "%100 yalanlar" yazılı pankartı taşıdı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 1

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 31’inci haftasında yine meydanlardaydı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 2

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 3

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 4

Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 5

Protesto liderleri, Netanyahu'yu olası bir anayasal krize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 6

İsrail bayrakları taşıyan protestocular, davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak, "demokrasi" sloganları attı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 7

Kaplan Caddesi’nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Netanyahu’nun siluetinin yer aldığı "%100 yalanlar" yazılı pankartı taşıdı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 8

TEL AVİV’DEKİ SALDIRIYA RAĞMEN GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

Öte yandan Tel Aviv’de gösteriler, dün akşam saatlerinde kentte meydana gelen silahlı saldırıya rağmen sürdü.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 9

Gösterilerin yapıldığı alana birkaç kilometre mesafedeki Montefiore Caddesi’nde yaşanan saldırıda, bir İsrailli güvenlik görevlisi ile saldırıyı düzenleyen bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 10

İsrail polisi ve protesto liderleri, silahlı saldırıya rağmen protestoların güvenli bir şekilde süreceğini açıkladı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 11

NETANYAHU’NUN KONUTUNUN ÖNÜNDE GÖSTERİ

Batı Kudüs’te de protestocular Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azza Caddesi'ndeki konutunun önünde toplandı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 12

Göstericiler burada, Netanyahu’ya atfen, "Onun yüzünden her şey yanıyor" yazılı bir pankart taşıdı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 13

Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 14

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 15

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 16

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 17

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 18

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 19

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükûmetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart - 20

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER