İsrailliler yine sokaklara indi: Göstericilerden dikkat çeken pankart
Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde yine sokaklara indi. Göstericiler bu hafta, Netanyahu’nun siluetinin yer aldığı "%100 yalanlar" yazılı pankartı taşıdı.
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 31’inci haftasında yine meydanlardaydı.