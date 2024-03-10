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İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve saldırılar sürüyor. Kente bugün bir kez daha havadan insani yardımlar atıldı. Kentin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda ise su sıkıntısı yaşanıyor. Filistinliler, saldırılar nedeniyle enkaza dönen bazı binaların altını kazarak buldukları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor.

İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 1

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 157’nci gününde de sürüyor.

Saldırılarda ölenlerin sayısı 31 bine yaklaştı. Ateşkes görüşmelerinden ise henüz bir sonuç çıkmış değil.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 2

Bombardıman altındaki Gazzeliler ise yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deir Al Balah’ta bir eve düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda yaralan iki çocuk Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.
İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 3

HAVADAN İNSANİ YARDIM İNDİRİLDİ

Bugün Gazze’ye bir kez daha havadan insani yardımlar atıldı.

İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 4

Filistinliler, havadan indirilen yardımlar alabilmek için Gazze kentinde bekledi.

İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 5

HASTANE AVLUSU KANALİZASYON SULARININ ALTINDA

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi’nin avlusu kanalizasyon sularının altında kaldı.

Hastane avlusu ve çevresinde binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyor.
İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 6

İsrail’in devam eden yoğun bombardımanları Gazze Şeridi’nin altyapı, kanalizasyon ve su ağlarını tahrip etti, atık suların yollara sızmasına yol açtı.

İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 7

ENKAZDA SU ARAYIŞI

Abluka ve Gazze’de günlerdir devam eden saldırılar nedeniyle su sıkıntısı da baş gösterdi.

İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı - 8

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, saldırılar nedeniyle enkaza dönen bazı binaların altını kazarak buldukları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor.

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