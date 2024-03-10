İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de enkazın içinde su arayışı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve saldırılar sürüyor. Kente bugün bir kez daha havadan insani yardımlar atıldı. Kentin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda ise su sıkıntısı yaşanıyor. Filistinliler, saldırılar nedeniyle enkaza dönen bazı binaların altını kazarak buldukları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 157’nci gününde de sürüyor.Saldırılarda ölenlerin sayısı 31 bine yaklaştı. Ateşkes görüşmelerinden ise henüz bir sonuç çıkmış değil.