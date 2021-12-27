İstanbul 2022’de gezginlerin rotasında: Galataport vurgusu

RESTORAN VE MEKANLARA ÖVGÜ

Öte yandan Conde Nast, İstanbul'un yeme-içme kültürünün bir merkezi olduğuna da dikkat çekti. Galataport'ta ve Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nda yer alan The Populist'in sunduğu zengin içecek menüsünü öne çıkaran kurum, Grandma'yı, İstanbul'daki en iyi mevsimlik hamur işlerinden bazılarını sunan samimi bir fırın olarak övdü. İstinye'de yer alan Mezzaluna ise "ravioli de melanzane "gibi İtalyan klasiklerinin denemesi için uygun bir mekan olarak tanıtıldı.