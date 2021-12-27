İstanbul 2022’de gezginlerin rotasında: Galataport vurgusu

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 16:57 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 18:02
2022 yılına yaklaştığımız şu günlerde dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast, İstanbul’un önümüzdeki yıl gezginlerin rotasının ilk sıralarında olması gerektiğini yazdı.
İstanbul’un bin yıllara dayanan tarihi dokusunun altını çizen kurum, şehrin yüzyıllar boyunca birçok kez yeniden inşa edildiğini ancak son dönemde yapılan yenilemelerin ve yeni yapıların kente yeni bir soluk getirdiğini belirtti.
Doğuş Grubu'nun Bilgili Holding ortaklığıyla geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Galataport’un şehirde uzun süredir beklendiğini söyleyen CN, “Galataport’tan renzo piyano tasarımlı İstanbul Modern'e kadar çok sayıda açılış İstanbul'un kamusal alanlarına yeni bir soluk getirdi” dedi.
İstanbul’daki görkemli binaların yenilendiği belirtilen haberde, Galataport’a övgüler dizilirken, “Boğaz, Haliç ve Marmara Denizi'nin buluştuğu yer olan ve uzun zamandır beklenen Galataport, Karaköy semtinin doğal kıyılarında yer alan müzeler, mağazalar ve restoranların karışımı bir kompleks olarak ilk etabını açtı” ifadeleri yer aldı.
1,7 milyar dolarlık yeniden geliştirme projesinin 200 yıldır halka kapalı olan bir alanı hayata geçirdiği belirtilirken, yolcu gemilerinin 2016'dan bu yana ilk kez İstanbul'a döndüğü ve yolcuların dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminalinden geldiğinin altını çizdi.
Galataport’un şehrin en iyi yeni mutfak ve kültür merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Conde Nast, ”Boğaz ve minarelerle bezeli Sultanahmet silüetinin manzarasını izlemek için en iyi ve en yeni nokta olabilir” diyerek Galataport’un manzarasına vurgu yaptı.
1950 ve 1960’lardan kalma binaların yenilenmesiyle yeni bir çehreye kavuştuğu belirtilen Galataport’un yaklaşık 1,6 kilometrelik kum taşı sahil yolunda yer alan çiçekleri ve banklarıyla dikkat çektiği aktarıldı.
Haberde, Galataport’un ilk etabının açılmasının ardından, merakla beklenen İstanbul Modern'in Renzo Piano tasarımlı yeni binasının açılışının 2022'nin başlarında gerçekleşeceği vurgulandı.
Öte yandan Conde Nast, İstanbul'un yeme-içme kültürünün bir merkezi olduğuna da dikkat çekti. Galataport'ta ve Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nda yer alan The Populist'in sunduğu zengin içecek menüsünü öne çıkaran kurum, Grandma'yı, İstanbul'daki en iyi mevsimlik hamur işlerinden bazılarını sunan samimi bir fırın olarak övdü. İstinye'de yer alan Mezzaluna ise "ravioli de melanzane "gibi İtalyan klasiklerinin denemesi için uygun bir mekan olarak tanıtıldı.