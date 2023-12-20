İstanbulspor'un maçtan çekilmesi dünya basınında

TUTTOMERCATO: TÜRKİYE'DE SANSASYONEL OLAY!

İtalya'dan TuttoMercato, "Türkiye'de sansasyonel olay! İstanbulspor başkanı takımı sahadan çekti" başlığını kullandı.

Haberin detayında "İstanbulspor-Trabzonspor maçında sansasyonel gelişme. Süper Lig'in 17. maçında ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuk ekibin 2-1'lik golünün ardından takımı sahadan çekti. Kulübün bir numarası, kendisine göre Loshaj'a faul yapıldığını göstermesi gereken VAR incelemesine rağmen hakem Ali Şansalan'ın gol kararına açıkça itiraz etti. Sarıalioğlu sahaya indi ve oyuncularına oyundan çekilmelerini söyledi. İstanbulspor kaptanının başkanını ve Trabzonspor başkanını geri adım atmaya ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı. Bu nedenle maç yarıda kesildi." denildi.