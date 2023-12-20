İstanbulspor'un maçtan çekilmesi dünya basınında
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor karşlaşmasının 73. dakikasında hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti. Türk futbol tarihine bir ilk olarak giren bu olay dünya basınında da kendine yer buldu. Geçen hafta Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı hatırlatılarak "Türk futbolunda kaos devam ediyor" yorumları yapıldı.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, İstanbulspor - Trabzonspor maçını "Türkiye futbol müsabakası takımın hakem kararını protesto etmek için sahadan çekilmesyle yarıda kaldı." başlığını kullandı.