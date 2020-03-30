İşte Çin’in corona virüsle mücadele yöntemi (Haziran tahmini)

TÜRKİYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ

Covid-19'a karşı verilen mücadelede Türkiye ile Çin hangi alanlarda işbirliği yapıyor?

Covid-19 salgını tüm insanlığın karşı karşıya olduğu ortak ve yeni bir imtihandır. İlgili ülkeler el ele vererek işbirliği içerisinde bu zorluğu aşmalıdır. Türk tarafi Çin'e salgınla mücadelesi için iki parti tibbi malzeme gönderdi. Çin tarafi ise insani ve dostça bir tutumla Türkiye'nin Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye operasyonunu etkili ve yapıcı bir şekilde koordine etti. Türk tarafının talebi üzerine test kiti, ilaç, tecrübe paylaşımı gibi konularda işbirliğini sürdürüyor.

Türk medyasının haberlerine göre Çin'den ithal edilen hızlı test kitleri ve ilaçlar halihazırda kullanılmaya başlandı. Çin'in Türkiye nezdindeki kuruluşları ve şahısları derhal harekete geçerek maske, ameliyat tulumlan gibi çeşitli tibbi malzeme bağışlar gerçekleştirdi.