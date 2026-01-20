İşte Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci "ilk yılı"
20.01.2026 10:25
NTV - Haber Merkezi
Donald Trump, ikinci kez oturduğu ABD Başkanlığı koltuğunda ilk yılını geride bırakıyor. Barış planlarından konuk devlet başkanını azarlamaya, ticaret savaşlarından bir başka devlet başkanını yatak odasından operasyonla almaya, işte Trump'ın ikinci döneminin kaotik ilk 365 günü.
İKİNCİ DÖNEME KARARNAMELERLE BAŞLADI
20 Ocak 2025'te yemin ederek ikinci kez göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofise'e adım atar atmaz ilk iş olarak 100'e yakın kararnameye imza attı. Kararnameler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla suçlanan yaklaşık bin 500 kişiyi affetmesiydi.
Trump ayrıca kararnameyle hiç vakit kaybetmeden ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekti.
GAZZE BARIŞ PLANI
Trump'ın ilk yılında en çok ses getiren açıklamalarından biri Gazze'ye yönelik oldu. Beyaz Saray'da, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ilk ağırlayışında Gazze'yi devralacaklarını söyledi.
Trump, Eylül ayına gelindiğinde önce 20 maddelik Gazze planını ilan etti. Ekim ayındaysa Gazze'de ilan edilen ateşkesi yine dünyaya o duyurdu. Kendi barış planı çerçevesinde bir “barış kurulu” kurulacağını da açıklayan ABD Başkanı, katılanların 1 Milyar dolar vereceğini söylemişti.
"TEBRİKLER DÜNYA, ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"
2025'te bölgeyi ateş çemberine çeviren olaylardan biri de İsrail-İran hattındaki savaş olmuştu. Washington, savaşın onuncu gününde İran'daki hedefleri vurdu. Saldırıyı, Başkan Trump duyurdu.
Trump, İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini iddia etti.
İran'ın misillemesinin ardından son noktayı yine Donald Trump koydu. Sosyal medya hesabından "tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" paylaşımı yaptı.
"NEDEN TAKIM ELBİSE GİYMİYORSUN?"
Trump, 24 saat içinde bitireceğini vaat ettiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ise, görevdeki ilk yılında sonlandırmayı başaramadı.
Hatta Beyaz Saray onunla beraber diplomasi tarihinde benzeri görülmemiş bir tartışmaya da sahne oldu.
Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski arasında Ukrayna'nın değerli madenlerine ilişkin anlaşma imzalanması beklenirken, iki lider arasında çıkan ağız dalaşı kameraların önünde büyüdü. “Daha müteşekkir olmalısın” diyen Trump'a yardımcısı JD Vance de katılmış ve o da Zelenski'ye “Hiç teşekkür ettin mi” diye sorarak tartışmışlardı.
Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'le de 7 yıl aradan sonra Alaska'da buluşmuş ancak görüşmeden somut bir sonuç çıkmamıştı.
"ARABULUCU" TRUMP
Nobel Barış Ödülü'nü almak istediği sık sık dile getirilen Trump, diğer gerilimli coğrafyalara da el attı.
ABD Başkanı, Suriye'ye uygulanan Amerikan yaptırımlarını kaldırdı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da Beyaz Saray'da buluşturdu. Trump'ın arabuluculuğuyla Azerbaycan ve Ermenistan 2025 Ağustos'unda bir barış anlaşması imzalamıştı.
MADURO'YU YATAK ODASINDAN ALARAK ALIKOYDU
Geçen sıcak yaza Venezuela'yla artan gerilim de eklenmiş, Trump Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun “günleri sayılı” demişti. 2026 yılı dünya tarihine geçen bir operasyonla başlamış, Trump'ın emriyle ABD özel kuvvetleri Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu, Karakas'ta düzenlediği operasyonla yatak odasından alarak alıkoymuştu.
Trump'ın, Maduro yerine kimin geleceği konusundaki tartışmalarda adı geçen Maria Machado'nun üstünü Nobel Barış Ödülü'nü aldığı için çizdiği iddia edilmişti. ABD Başkanı “ödülü o almamalıydı ama kararın bununla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.
Maduro yargılanmak üzere ABD'ye götürüldü. Maduro'nun devrilmesinden 12 gün sonra, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado Beyaz Saray’a Trump’ın uzun zamandır arzuladığı bir hediyeyle, Nobel Barış Ödülüyle gitti. Nobel madalyasını Trump'a verdi.
NOBEL'İ ALAMADI
Nobel Barış Ödülü'nü alamamasının ardından Trump bu kez gözünü Grönland'a dikti. Adanın ABD toprağı olması gerektiğini sıklıkla vurgulayan Trump' karşı Avrupa Birliği ülkelerini alarma geçti. Trump, Norveç Başbakanı'na yazdığı mektupta, “Artık barışı düşünme zorunluluğum yok” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı karşı çıkan ülkelere gümrük vergisi kartını oynadı.
Donald Trump, ticaret savaşlarını da resmen başlatan hamleler yaptı. "Amerika'nın altın çağı başlıyor" diyerek tüm dünyaya yeni gümrük vergileri getirdiğini ilan etti. Oranlar ülkelere göre değişiklik gösterdi. Bazılarınınkini erteledi.
ICE İLE İÇERDE DE TEPKİ ÇEKTİ
Trump, görevdeki ikinci ilk yılında ABD içi politikalarıyla da eleştirildi. Göçmenlere karşı sert tutumuyla gündeme gelen Donald Trump'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin eylemleri ve özellikle ABD'li vatandaşlara karşı da öldürmeye kadar giden sert hareketleri tepki çekti.
Yargı engeline takılsa da, ABD topraklarında doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı sonlandırdı. Yeşil kart uygulamasını durdurdu. Sığınma izinlerini askıya aldı.
EPSTEIN BELGELERİNDE ADI GEÇTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın başını ağrıtan en önemli olaylardan biri ABD Adalet Bakanlığı’nın pedofili milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca belgeyi incelemeye başlaması oldu. ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta Epstein soruşturmasına ait bazı kayıtları kamuoyuna açtı. 2019’da New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde yargılanmayı beklerken ölen Jeffrey Epstein’a dair son belgelerde Trump’a yönelik çok sayıda atıf yer alırken, Epstein ile olan bağlantısı gündemde sıkça önemli yer tuttu.