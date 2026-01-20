İşte Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci "ilk yılı"

20 Ocak 2025'te yemin ederek ikinci kez göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofise'e adım atar atmaz ilk iş olarak 100'e yakın kararnameye imza attı. Kararnameler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla suçlanan yaklaşık bin 500 kişiyi affetmesiydi.

Trump ayrıca kararnameyle hiç vakit kaybetmeden ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekti.