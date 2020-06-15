İstilacı çekirgeler ilerlemeye devam ediyor

ÇEKİRGE İSTİLALARININ TEMEL SEBEBİ KÜRESEL ISINMA

Peki küresel gıda üretimine ciddi bir bir zarar verme potansiyeli olan bu istilanın arkasında yatan sebepler neler? Çekirgeler neden bir anda çok geniş bir coğrafyanın üzerine kabus gibi çöktü? Bu istilanın zincirleme sebeplerini aşağıda açıklayacağız ama temel sebebi şimdiden söyleyebiliriz; iklim değişikliği ve sonrasında oluşan aşırı yağışlar. Bu yağışların çekirgelere hiç olmadığı kadar avantajlı doğa şartları sağlaması dünyanın yepyeni bir dertler yumağı ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

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