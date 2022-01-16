İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kuzey Işıkları" gözlendi

İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kjell Olauson, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'de Kuzey Işıkları'nın gözlendiğini söyledi. Olauson, Dünya'nın manyetik alanında bir yırtılma ve çatlak meydana geldiğini ve bundan dolayı Kuzey Işıkları'nın güçlü şekilde gökyüzüne yansıdığını vurguladı.