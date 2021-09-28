İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı

ÜÇ KADININ DURUMU AĞIR Olayda, en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşları 60 ile 80 arasında değişen üç kadının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Bir itfaiyeci de kurtarma çalışmaları sırasında hafif yaralandı.

