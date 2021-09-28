İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı

İsveç'in ikinci en büyük şehri Gothenburg’daki bir apartmanda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeden 100’den fazla kişi tahliye edildi ve en az 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Panik olan apartman sakinlerinin dumanda kaçmak için komşularının balkonlarına tırmandığı görüldü.

AP - Reuters 28.09.2021 - 11:17

İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı - 1
İsveç’in Gothenburg kentinde bulunan bir apartmanda yerel saatle sabah 5 civarında bir patlama meydana geldi.
İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı - 2

ÜÇ KADININ DURUMU AĞIR

Olayda, en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşları 60 ile 80 arasında değişen üç kadının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Bir itfaiyeci de kurtarma çalışmaları sırasında hafif yaralandı.
İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı - 3

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, ve polis olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı - 4

Bununla birlikte, apartmana yakın zamanda taşınan 24 yaşındaki Theodor Öréus,beşinci kattaki dairesinde yaşadığı korkuyu anlattı.

İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı - 5

"GİRİŞ KAPISINI AÇAMADIK"

Aftonbladet gazetesine konuşan Öréus, "Dairemin giriş kapısı, yükselen basınç ve duman dalgasıyla çarparak kapandı. KapıyI açamadık.Merdiven boşluğu dumanla dolu olduğu için dışarı çıkamadık. Bunun yerine balkona çıkıp yandaki daireye tırmanmak zorunda kaldık. Avluya indiğimizde insanlar yerde baygınlık geçiriyorlardı. Bazıları ambulansla götürüldü” dedi.

İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama geldi: En az 20 yaralı - 6
Öte yandan, itfaiyenin patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER